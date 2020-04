Desde 2017, el presidente Trump endureció las sanciones económicas contra La Habana, impuso restricciones de viaje que se habían relajado bajo el presidente Obama y abandonó el acercamiento diplomático con las autoridades.

Esas medidas fueron parte de los esfuerzos de la Administración Trump para presionar a La Habana por sus violaciones a los derechos humanos y su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, cuyo mandato Washington considera ilegítimo.

"Yo insistiría en que ellos mantengan los compromisos que dijeron que harían cuando nosotros, de hecho, establecimos la política", comentó, en referencia a los acuerdos entre La Habana y Washington.

Biden dijo que equilibraría el compromiso con Cuba y las sanciones para abordar el respaldo del país a Maduro. "Bueno, están teniendo grandes dificultades para apuntalar a Maduro", dijo sobre el apoyo del régimen cubano a su aliado venezolano.

"Número uno, Maduro está en problemas. Número dos, no hay razón para que no podamos sancionarlos. Pero no reconocerlos es algo diferente a sancionarlos", dijo.

El político aseguró que las políticas de Obama de un mayor compromiso con Cuba favorecieron el fortalecimiento de las relaciones en el Caribe y América Latina.

"Esto es más que sobre Cuba, se trata de todo el Caribe y se trata de todos nuestros amigos y aliados en América Latina", agregó.

Biden aventaja a Trump por seis puntos en intención de voto

De acuerdo con una reciente encuesta, el demócrata supera por seis puntos porcentuales al actual gobernante norteamericano, con vistas a las elecciones de noviembre venidero.

El sondeo, realizado por el diario USA Today y la Universidad de Suffolk, arrojó que el exvicemandatario tiene un 44% de respaldo de cara a esos comicios, frente a un 38% del actual ocupante de la Casa Blanca.

Tales números son una mala noticia para el jefe de Estado, quien en un estudio similar realizado en diciembre pasado, cuando estaba a las puertas de un juicio político en el Congreso, superaba a Biden 44 a 41%.

En ese momento el exvicepresidente aún se encontraba envuelto en una gran batalla con otros precandidatos por la nominación demócrata para las elecciones de noviembre, pero ahora aparece como el candidato casi seguro, luego de ganar la mayoría de los comicios primarios ya realizados y de que se retiraran los demás contendientes.

Según USA Today, los hallazgos de esta encuesta subrayan el desafío que representa para el presidente norteamericano la pandemia mortal del nuevo coronavirus, incluso más que otros retos enfrentados en su Gobierno, como el propio juicio político.

El diario añadió que ahora la posición de Trump puede verse amenazada por la forma en que él y su Administración han dado respuesta a la crisis sanitaria, la cual costó hasta el momento más de 55.000 vidas en Estados Unidos y ha puesto en peligro la economía de la nación.

La encuesta indicó que el respaldo de Trump entre los miembros del Partido Republicano sigue siendo sólido, porque más de nueve de cada diez integrantes de la fuerza roja dicen que votarán por él.

Sin embargo, entre los independientes su posición se desplomó en 18 puntos porcentuales desde el sondeo efectuado en diciembre, al bajar de un 45 a un 27%.

Biden, por su parte, no ha ganado todos esos votantes que dejaron de apoyar al jefe de Estado, pues si bien ganó seis puntos porcentuales entre los independientes, todavía un tercio de ellos sostienen que están indecisos o que se inclinarían por una tercera opción.

El gobernante republicano también perdió respaldo entre los hombres, un grupo muy importante en su base política, ya que aún aventaja a Biden en esa franja 46 a 35%, pero esa distancia se acortó desde diciembre, cuando era de 53 a 30%.

Declaración de la campaña del presidente Trump

Por su parte, la campaña del presidente Trump se pronunció acerca de la promesa de Joe Biden de eliminar las sanciones contra los regímenes de Castro y Maduro.

Ali Pardo, subdirectora de comunicaciones de la campaña del presidente Trump, emitió la siguiente declaración sobre la propuesta de Joe Biden de volver a la política fracasada de Obama hacia Cuba que ayudó al régimen castrista a mantener la dictadura de Maduro en poder en Venezuela:

"El presidente Trump ha implementado fuertes sanciones contra el régimen castrista por sus acciones. Por otro lado, la debilidad de Joe Biden hacia Raúl Castro y Nicolás Maduro nos recuerda que su administración no compartiría nuestros valores al respecto".

Y agregó que "ya es suficientemente dañino que, como vicepresidente, Biden jamás levantó ni un dedo para frenar a Maduro mientras mataba de hambre a su propio pueblo. Ahora, como mismo le dio la espalda a los estadounidenses mientras que su hijo Hunter ganaba millones haciendo negocios con una China comunista, Biden promete traicionar a los cubanos y a los venezolanos para ganarse el voto del ala chavista del Partido Demócrata".

Según el comunicado de la campaña de Trump, "Biden sencillamente repite todo lo que dicen aquellos quienes lo rodean" y "está desesperado por ganarse la base radical del Partido Demócrata. Por lo tanto, la idea de eliminar las fuertes sanciones del presidente Trump contra los regímenes de Castro y Maduro, mientras que Maduro enfrenta cargos criminales por narco-terrorismo, es tan insólita que tiene que haberse originado con su buen amigo, el socialista Bernie Sanders quien ha sido un fiel admirador de estas dictaduras durante toda su vida".

"Biden ya ha dicho que él y Sanders 'comparten una visión común'. Lo que ahora queda claro con sus comentarios, es que Sanders será el hombre detrás del telón si Biden llegara a ser presidente", indica el comunicado.