Biden toma posesión de la presidencia de la nación

Y añadió: “Toda la fuerza de mi alma está aquí para unir a la nación y les pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa”.

Luego resaltó: “La democracia ha sido puesta a prueba y saldremos más fuertes que nunca”.

El nuevo presidente hizo hincapié en la unidad del país, sin distinción de preferencias políticas: “El desacuerdo no nos puede llevar a la desunión. Conservadores y liberales, podemos tener diferencias, pero tenemos que juntarnos. Prometo ser presidente para todos, para quienes me apoyaron y para quienes no lo hicieron”.

Biden pidió honrar a los más de 400.000 fallecidos en el país por coronavirus. “Mi primera acción como presidente es pedirles una oración en voz baja por aquellos que han perdido la vida en esta pandemia” .

De esta manera, Biden asume las riendas de la nación democrática en ejercicio más longeva del mundo, desde 1789, en medio de una tensa situación nacional que tuvo su comienzo durante la campaña presidencial y estalló con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

En esta ocasión no hubo grandes festividades por la toma de posesión del nuevo mandatario. El inmenso paseo que preside el Capitolio nacional, The National Mall, echa de menos los cientos de miles de estadounidenses que normalmente acuden a la capital para la ocasión.

Primero, ya se prevenía que la ceremonia sería atípica por el peligro de contagio que supone la pandemia de coronavirus y tras los sucesos en el Capitolio se tornó exclusivo por razones de seguridad.

A la toma de posesión de Biden acudió el vicepresidente saliente Mike Pence, en representación del gobierno que termina, que estuvo presidido por Donald Trump, así como los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush y líderes demócratas y republicanos del Congreso, todos protegidos con mascarillas, además del cuerpo diplomático extranjero acreditado en la capital.

Acorde a la cadena de televisión FoxNews, el presidente saliente dejó una nota escrita al mandatario entrante antes de salir de la Casa Blanca.

Si bien Trump no optó por cumplir con la tradición de asistir a la toma de posesión, mantuvo la tradición de que el comandante en jefe saliente le escriba una nota al entrante.

Se desconoce, hasta el momento, el contenido de la misiva.