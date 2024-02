Boletín de Visas Febrero 2024: Todos los cambios que debes conocer

El Boletín de Visa trajo consigo avances significativos para aquellos solicitantes que califican como F2A, renglón que ha estado estancado en mayor proporción que los otros, originado en gran parte a que las peticiones no pudieron revisarse con la celeridad del caso debido a la pandemia, período en el cual muchos trámites fueron suspendidos.

Ahora las personas favorecidas tienen que esperar que se liberen los paquetes de cita de acuerdo a un cronograma establecido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) un justo momento además para consultar con su asesor jurídico el alcance de la medida y si deben llenar algún formulario adicional.

La Ley de Inmigración estadounidense permite que ciertos no ciudadanos que son familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se conviertan en residentes permanentes legales, obteniendo una Green Card, basándose en relaciones familiares específicas. Esto no debería demorar más de un año, sin embargo, ante la situación de salud vivida en 2019 y 2020 y la alta demanda no se pudieron cumplir los pasos.

La categoría F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes) para el mes de febrero de 2024 tiene una fecha de prioridad de 08 de febrero de 2020 es decir que tuvo un avance de 3 meses y 7 días con respecto al Boletín de Visas del mes anterior, teniendo un tiempo de espera acumulado de 3 años 11 meses. Como se observa en el siguiente gráfico el resto no registró cambio alguno.

¿Qué actualización hubo para la categoría F2A en el Boletín de Visas de febrero?

Otros miembros de la familia elegibles para solicitar una Tarjeta Verde entran en las categorías familiares de "inmigrantes de preferencia". Entre esas se encuentra la categoría F2A ya señalada.

Hay que recordar que los casos de la categoría F2A se encontraba paralizados desde noviembre de 2019 y ahora remontaron la cuesta al 08 de febrero de 2020 por lo que más casos entraron en el radar de revisión y aprobación por parte de las autoridades y por eso se convierte en la principal novedad del Boletín de Visas de febrero.

Las personas que están dentro de esta categoría pueden solicitar su Residencia Permanente: partir de febrero 8, 2020 con lo cual puede registrar un Ajuste de Estatus y recibir un permiso de trabajo mientras su caso está pendiente.

Pese a que el resto no cambió, en el mundo jurídico migratorio se celebra lo que ocurrió con la categoría F2A. Y se espera que el próximo Boletín de Visas anuncie otras novedades en los otros reglones incluyendo las relacionadas con el mundo del trabajo.

El gobierno estima por ejemplo que 165.000 tarjetas verdes estarán disponibles en las categorías de empleo en el año fiscal 2024, en comparación con 197.000 en el año fiscal 2023. El límite del año fiscal 2024 para inmigrantes con preferencia patrocinada por una familia de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, (INA, por su sigla en inglés) es de 226.000.

Los solicitantes deben también revisar si dentro de la plataforma su fecha califica como de prioridad y asegurar que cumple con todos los requisitos o caso contrario completar algún otro trámite.

¿Qué es el Boletín de Visas?

El Boletín de Visas es un documento que publica todos los meses el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual rige el tiempo de espera de un familiar que califica para la residencia por medio de una petición familiar.

Números legales para visas

Este boletín resume la disponibilidad de números de inmigrantes durante febrero para: “Fechas de acción final” y “Fechas para presentar solicitudes”, indicando cuándo se debe notificar a los solicitantes de visas de inmigrante para que reúnan y presenten la documentación requerida al Centro Nacional de Visas.

Cuando USCIS determine que hay más visas de inmigrante disponibles para el año fiscal que solicitantes conocidos para dichas visas, este ente indicará en su sitio web que los solicitantes pueden utilizar las tablas de “Fechas para presentar solicitudes de visa” .

Los funcionarios consulares deben informar al Departamento de Estado sobre los solicitantes documentadamente calificados para visas numéricamente limitadas

Las visas de preferencia patrocinadas por la familia y basadas en el empleo se emitirán a inmigrantes elegibles en el orden en que se haya presentado una petición en nombre de cada uno.

¿Qué significa que una fecha de prioridad esté vigente?

El Departamento de Estado determina que existen suficientes visas bajo su categoría para residencia disponibles. El Boletín de Visas (BV) es una guía que el Servicios de Inmigración y Ciudadanía y el Departamento de Estado de los Estados Unidos tienen para definir quién puede o no recibir una visa de inmigrante, dependiendo de la fecha en que la persona haya presentado su solicitud. Esa fecha se denomina Fecha de prioridad y esta determina el lugar del beneficiario en la lista de espera.

FUENTE: Es. Marca/ Departamento de Estado / Redacción Diario las Américas