Cadenas de EEUU interrumpen transmisión de discurso de Trump

El conductor Brian Williams, de la MSNBC, también interrumpió el mensaje del presidente. Fox News Channel y CNN transmitieron completo el discurso del presidente. El conductor Anderson Cooper, de la CNN, emitió un mensaje ofensivo en contra de Trump al finalizar la transmisión.

Personalidades de la cadena habían criticado a Trump después de su discurso nocturno posterior a la jornada electoral, aunque lo transmitieron completo. El jueves, Trump sonó más moderado, pero insistió en su denuncia sobre la “supresión” del voto, los votos por correo y fraude.

En Fox News, los comentaristas Bill Bennett y Byron York dijeron que sólo porque Trump no señaló casos específicos de irregularidades no significa que no haya habido ninguno. Pero el presidente y sus abogados necesitan presentar pruebas, dijeron.

Norah O’Donnell, de CBS, interrumpió y solicitó a la corresponsal Nancy Cordes que hiciera una verificación de hechos de la aseveración de Trump de que si los “votos legales” fueran contados, ganaría fácilmente los comicios. Cordes dijo que no hay indicio de un número considerable de votos ilegales, y señaló que la aseveración de Trump sobre una llegada tardía de votos era falso.

MSNBC interrumpió la transmisión de Trump y dejó la imagen del conductor Brian Williams.

“Estamos de nuevo aquí en la inusual posición de no sólo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino de corregir al presidente de Estados Unidos”, afirmó. “No tenemos conocimiento de votos ilegales, no tenemos conocimiento de una victoria de Trump".

Seguidores de Trump han asegurado que tienen las pruebas y que demostrarán que lo afirmado por el presidente es totalmente cierto.

Aquí el discurso: