martes 22  de  septiembre 2026
CLIMA

California se declara en emergencia ante la llegada de El Niño

Gavin Newsom, gobernador de California, dijo que se preparan para ofrecer apoyo a las comunidades y las herramientas requeridas por los equipos de emergencia

Foto del fenómeno El Niño &nbsp;

Foto del fenómeno El Niño

 

Foto EuropaPress
Por Julián Varela

LOS ÁNGELES.- El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este lunes el estado de emergencia ante lo que se espera sea un dañino fenómeno de El Niño, mientras la costa oeste de Estados Unidos se prepara para su llegada.

El estado de emergencia en California "tiene que ver con ofrecer a las comunidades el apoyo que necesitan, dar a los equipos de emergencia las herramientas para hacer su trabajo y dar a las familias la confianza de que su estado está preparado", señaló Newsom.

Lee además
Trabajadores electorales realizan el conteo de votos en el Centro de Procesamiento de Boletas del Condado de Los Ángeles durante las elecciones primarias estatales de California, el 2 de junio de 2026.
EEUU

Departamento de Justicia investiga primarias en California por supuesto fraude electoral
La agricultura, uno de los sectores de mayor crecimiento en empleos en los últimos 10 años.
CLIMA

Países de América acuerdan cooperación para responder a impactos de El Niño en la agricultura

Agregó: "Nos estamos preparando para este fenómeno de El Niño porque todo californiano merece estar seguro en su hogar", agregó.

La declaración del gobernador de California busca facilitar a las agencias estatales el acceso a recursos. También para preparar a la Guardia Nacional de California para apoyar misiones de respuesta ante inundaciones, búsqueda y rescate, ingeniería y logística cuando sea necesario.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) calcula que el fenómeno de El Niño de este año tiene un 75% de probabilidades de convertirse en el más fuerte registrado hasta la fecha.

Las consecuencias son visibles en varias regiones, aunque no se espera que alcancen su máximo hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Tormentas han golpeado la costa de California, con balances de viviendas dañadas e incluso destruidas.

Fenómeno de El Niño

El científico Zeke Hausfather dijo el lunes que el actual fenómeno ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora, de acuerdo con un índice ampliamente utilizado.

A principios de septiembre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el actual episodio de El Niño se consolida con una fuerza excepcional y se intensificará en los próximos meses hasta convertirse en un evento "muy fuerte".

Existe una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno se mantenga al menos hasta febrero, alcanzando su punto máximo a finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima global, la economía y la agricultura se extenderán durante todo el año 2027.

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente.

Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Cuando las temperaturas se mantienen por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en la atmósfera. Como consecuencia, el clima se vuelve más cálido y seco en algunos lugares, y más húmedo en otros.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fenómeno El Niño causa sequía en países de la región: Puerto Rico, El Salvador y Panamá afectados

Guatemala recibe las primeras armas de EEUU tras embargo de medio siglo

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

Te puede interesar

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026. video
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

Por Julián Varela
Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.
BOLSILLOS PODEROSOS

Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Imagen referencial de dólares americanos
DEVALUACIÓN

Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU