California se declara en emergencia ante la llegada de El Niño

LOS ÁNGELES.- El gobernador de California , Gavin Newsom, declaró este lunes el estado de emergencia ante lo que se espera sea un dañino fenómeno de El Niño , mientras la costa oeste de Estados Unidos se prepara para su llegada.

El estado de emergencia en California "tiene que ver con ofrecer a las comunidades el apoyo que necesitan, dar a los equipos de emergencia las herramientas para hacer su trabajo y dar a las familias la confianza de que su estado está preparado", señaló Newsom.

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Agregó: "Nos estamos preparando para este fenómeno de El Niño porque todo californiano merece estar seguro en su hogar", agregó.

La declaración del gobernador de California busca facilitar a las agencias estatales el acceso a recursos. También para preparar a la Guardia Nacional de California para apoyar misiones de respuesta ante inundaciones, búsqueda y rescate, ingeniería y logística cuando sea necesario.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) calcula que el fenómeno de El Niño de este año tiene un 75% de probabilidades de convertirse en el más fuerte registrado hasta la fecha.

Las consecuencias son visibles en varias regiones, aunque no se espera que alcancen su máximo hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Tormentas han golpeado la costa de California, con balances de viviendas dañadas e incluso destruidas.

Fenómeno de El Niño

El científico Zeke Hausfather dijo el lunes que el actual fenómeno ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora, de acuerdo con un índice ampliamente utilizado.

A principios de septiembre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el actual episodio de El Niño se consolida con una fuerza excepcional y se intensificará en los próximos meses hasta convertirse en un evento "muy fuerte".

Existe una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno se mantenga al menos hasta febrero, alcanzando su punto máximo a finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima global, la economía y la agricultura se extenderán durante todo el año 2027.

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente.

Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Cuando las temperaturas se mantienen por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en la atmósfera. Como consecuencia, el clima se vuelve más cálido y seco en algunos lugares, y más húmedo en otros.

FUENTE: Con información de AFP