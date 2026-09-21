lunes 21  de  septiembre 2026
Política

Trump y Mamdani hablan de vivienda asequible y estatus migratorio de haitianos en Nueva York

Los líderes se explayaron sobre un "acuerdo" para poner en marcha un proyecto de unas 12.000 viviendas en el patio ferroviario de Sunnyside Yard, en Queens

El presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani durante una rueda de prensa este lunes, en la Mansión Gracie en Nueva York.

El presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani durante una rueda de prensa este lunes, en la Mansión Gracie en Nueva York.

EFE
Por Julián Varela

NUEVA YORK — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, se reunieron este lunes en Nueva York y hablaron de la vivienda asequible y el estatus migratorio de los haitianos en la ciudad.

Mamdani invitó a Trump a la residencia del alcalde, Gracie Mansion, en vísperas de la Asamblea General de la ONU, y ambos comparecieron ante los medios mostrando cordialidad y comodidad en presencia del otro, incluso con el mandatario dándole palmadas en el brazo al regidor.

Lee además
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo entre EEUU y Groenlandia será beneficioso. 
NUEVA YORK

Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
SANCIONES

EEUU advierte que "todas" las aerolíneas iraníes dejarán de operar a nivel mundial en dos días

Los líderes se explayaron sobre un "acuerdo" para poner en marcha un proyecto de unas 12.000 viviendas en el patio ferroviario de Sunnyside Yard, en Queens, y en concreto para movilizar el "aspecto de la financiación y las autorizaciones técnicas y legales" a nivel federal, dijo Mamdani.

Trump enfatizó que el proyecto debe tener un "componente" de asequibilidad para residentes de bajos y moderados ingresos, tema que fue el foco de la conversación.

Migrantes haitianos

Aparte de eso, Mamdani dijo haber compartido "opiniones fuertes" sobre mantener "seguros" a los inmigrantes en Nueva York y destacó la importancia local de los haitianos, a quienes Washington canceló el TPS (Estatus de Protección Temporal), un beneficio que les protege de la deportación.

No obstante, a ese respecto, Trump solo dijo que Mamdani tiene "opiniones fuertes" y que él, por su parte, tiene "opiniones fuertes sobre cuidar a la gente".

Una vez se quedó solo, Mamdani aseguró que hablará con cualquiera que pueda ayudarle a cumplir con los neoyorquinos, y señaló que en su última conversación consiguió que Washington liberara a dos estudiantes extranjeros que habían sido detenidos por ICE (Servicio de Inmigración).

El alcalde detalló que en la reunión de hoy con Trump, que duró cerca de una hora, estuvo presente la jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles, y la principal asesora de la Alcaldía, Elle Bisgaard-Church, pero no el arquitecto de la política migratoria del Gobierno, Stephen Miller.

Los políticos mantuvieron las formas pese a su oposición en ideas.

Trump, que se mostró encantado de haber vuelto a Gracie Mansion, halagó de nuevo a Mamdani al considerar que "tiene un gran potencial" para ser un "gran alcalde", y que espera que lo sea porque quiere "lo mejor para Nueva York", su ciudad natal.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Nueva caravana de migrantes sale de Honduras, EEUU advierte que "las fronteras están cerradas"

Delcy Rodríguez se reúne con representantes del Banco Mundial, FMI y el BID en Nueva York

Trump inaugura el nuevo helipuerto de la Casa Blanca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California. video
SUCESOS

Autoridades esperan resultados de la autopsia del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber

Te puede interesar

Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.
BOLSILLOS PODEROSOS

Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Imagen referencial de dólares americanos
DEVALUACIÓN

Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti
RIESGO SILENCIOSO

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida