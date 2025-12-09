martes 9  de  diciembre 2025
Casa Blanca califica como falso el informe sobre posible despido de la secretaria de Seguridad Nacional

La polémica se desató tras un reporte de MS Now, que citó a un supuesto funcionario afirmando que Noem se encontraba en una “situación muy delicada”

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

ALEX BRANDON /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Casa Blanca rechazó este lunes un informe que asegura que el presidente Donald Trump estaría considerando destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y calificó la versión como “fake news”.

La polémica se desató tras un reporte de MS Now, que citó a un supuesto funcionario del Ejecutivo afirmando que Noem se encontraba en una “situación muy delicada” dentro del gabinete. Según ese medio, el mandatario habría evaluado su destitución desde enero, con el subjefe de gabinete, Stephen Miller, encabezando los esfuerzos para su salida.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, desestimó de forma tajante esas versiones. “Todo esto son noticias falsas. La secretaria Noem está haciendo un excelente trabajo implementando la agenda del presidente y haciendo que Estados Unidos vuelva a ser seguro. MS Now sigue haciendo el ridículo inventando narrativas que simplemente no son ciertas”, declaró Jackson a Fox News.

Reporte de funcionarios anónimos

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la subsecretaria Tricia McLaughlin también ironizó sobre el informe.

“No puedo hablar por el presidente, pero he visto informes más creíbles sobre Big Foot”, dijo en una declaración ofrecida exclusivamente a Fox News.

MS Now sostuvo que algunos funcionarios de la propia Casa Blanca estarían descontentos con el ritmo de expansión de los centros de detención bajo la supervisión de Noem. De igual forma, indicó que varios gobernadores habrían expresado quejas sobre la respuesta federal ante desastres naturales en sus estados.

Los funcionarios anónimos citados en el reporte incluso sugirieron a un posible reemplazo: el gobernador saliente de Virginia, Glenn Youngkin.

Respaldo de Noem a nuevas prohibiciones de viaje

La publicación aparece apenas una semana después de que Kristi Noem respaldara el plan de Trump de imponer amplias prohibiciones de viaje a ciudadanos de más de 30 países. “No voy a ser específica sobre el número, pero son más de 30. Y el presidente continúa evaluando países”, dijo Noem a Fox News.

La secretaria también defendió públicamente la aplicación estricta de restricciones migratorias: “Recomiendo una prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”, declaró.

Noem argumentó que ciertos inmigrantes representan una amenaza para la seguridad pública y acusó a algunos de drenar recursos federales: “Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros dólares de impuestos o arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses”.

Concluyó con un mensaje contundente: “NO LOS QUEREMOS. NI UNO”.

FUENTE: Con información de Fox News

