martes 2  de  diciembre 2025
INMIGRACIÓN

DHS lanza una oferta "Cyber Monday" para que inmigrantes irregulares se autodeporten: un bono de $1,000

Quienes participen podrán recibir la condonación de multas o sanciones civiles, lo que, según el DHS, podría facilitar un eventual regreso legal a EEUU

La administración de Donald Trump lanzó a principios de marzo la aplicación CBP Home, que promueve la salida voluntaria de los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió oficialmente la temporada navideña con una propuesta inusual para inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos: un incentivo económico para que se autodeporten voluntariamente.

La iniciativa fue anunciada a través de un video retro inspirado en las promociones de “Cyber Monday” de los años 90.

El programa, descrito por el DHS como una “oferta navideña única en la vida”, promete un vuelo gratuito de regreso al país de origen y un bono de 1,000 dólares a todos los inmigrantes indocumentados que decidan abandonar voluntariamente territorio estadounidense.

Además, quienes participen podrán recibir la condonación de multas o sanciones civiles, lo que, según el departamento, podría facilitar un eventual regreso legal a Estados Unidos.

APP CBP Home

De acuerdo con la subsecretaria Tricia McLaughlin, citada por Fox News, la oferta puede ser gestionada íntegramente a través de la aplicación CBP Home, una plataforma que permite iniciar el proceso de salida sin acudir a oficinas migratorias.

“La aplicación CBP Home ofrece a quienes se encuentran en este país ilegalmente un regalo fantástico en esta temporada navideña: un vuelo gratis a casa, un bono de 1,000 dólares y la posible oportunidad de regresar a los EEUU legalmente”, afirmó la funcionaria.

McLaughlin destacó que esta promoción es posible gracias a la “generosidad” del contribuyente estadounidense y forma parte del esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para revertir lo que calificó como “la invasión de inmigrantes ilegales facilitada por la administración Biden”.

El DHS aseguró que dos millones de inmigrantes ilegales ya se han autodeportado desde el inicio del Gobierno de Trump, y presentó este nuevo incentivo como “el mejor regalo que un inmigrante ilegal puede darse a sí mismo y a su familia”.

"Puede salir dentro de 10 días"

La subsecretaria también detalló que el proceso puede completarse en poco más de una semana si el solicitante ofrece información precisa. “Una persona puede salir dentro de 10 días si toda su información en la aplicación CBP Home es correcta, responde a los intentos de contacto y acepta que se reserve su boleto lo antes posible”, explicó.

El bono de salida será depositado una vez que el sistema confirme que el inmigrante ya ha regresado a su país.

El DHS advirtió que quienes no aprovechen esta “oferta especial” podrían enfrentar consecuencias severas. “Quienes no aprovechen esta oferta especial hoy solo tienen una alternativa: serán arrestados, deportados y nunca podrán regresar a EEUU”, señaló el departamento en su comunicado.

McLaughlin recordó que este mecanismo deriva del Proyecto Homecoming, lanzado por Trump en mayo con el fin de agilizar la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados. “Hasta la fecha, decenas de miles de inmigrantes indocumentados han utilizado la aplicación CBP Home”, dijo a Fox News.

FUENTE: Con información de Fox News

