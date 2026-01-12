lunes 12  de  enero 2026
La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

La secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que sigue abierto un canal para la diplomacia. La ONG Iran Human Rights reporta 648 manifestantes muertos en Irán

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

MANDEL NGAN/ AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún considera llevar a cabo ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes, informó este lunes la Casa Blanca.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró, sin embargo, que sigue abierto un canal para la diplomacia, y que en conversaciones privadas con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, Irán adoptó un "tono muy diferente".

"Una cosa en la que el presidente Trump es muy bueno es en mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa. Y los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe", dijo Leavitt a los periodistas.

Leavitt agregó que la "diplomacia siempre será la primera opción del presidente".

"Lo que están oyendo públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", explicó.

Irán solicita reunión con EEUU

Trump dijo el domingo que el ejército de Estados Unidos estudia "opciones muy fuertes" contra Irán, al afirmar que "parece" que Irán cruzó una línea roja cuando manifestantes fueron asesinados.

El republicano, además, afirmó que los líderes iraníes solicitaron una reunión, pero que podrían "tener que actuar antes" de un encuentro.

Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado", respondió este lunes el canciller Abás Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

No obstante, el diplomático agregó que también están "preparados para negociar", pero matizó que "estas negociaciones deben ser justas".

La cancillería iraní afirmó al mismo tiempo que existía un canal de comunicación abierto entre Teherán y el enviado especial de Trump, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas.

Las protestas en el país persa comenzaron el pasado 28 de diciembre y, desde entonces, se han intensificado en un movimiento que desafía al régimen teocrático de la República Islámica.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, reportó el lunes al menos 648 manifestantes muertos en Irán desde el inicio de las protestas contra el régimen.

La secretaria de prensa pareció confirmar que ha habido muertes durante las movilizaciones. "Él ciertamente no quiere ver a personas siendo asesinadas en las calles de Teherán y, lamentablemente, eso es algo que estamos viendo ahora mismo".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

