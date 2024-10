Causante de incendios en buzones electorales sabe de metalurgia y podría atacar de nuevo

Las autoridades indicaron que el sospechoso es un hombre de raza blanca de entre 30 y 40 años de edad, que está perdiendo cabello o lo tiene muy corto.

La policía había dicho anteriormente que las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraban al hombre conduciendo un Volvo S-60 negro o de color oscuro, modelo de 2001 a 2004. El vehículo no tenía matrícula delantera, pero sí portaba una placa en la parte posterior con letras o números desconocidos.

Los dispositivos incendiarios incluían el mensaje “Libertad para Gaza”, según un agente policial que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato al no estar autorizado a declarar sobre una investigación en curso.

Hace unas semanas se encontró un tercer dispositivo en otro buzón electoral de Vancouver que incluía la leyenda “Libertad para Palestina”, además de “Libertad para Gaza”, dijo el agente.

Los investigadores tratan de identificar a la persona responsable y el motivo de los presuntos ataques incendiarios, los cuales destruyeron o dañaron cientos de boletas en un buzón en Vancouver luego de que el sistema de supresión de incendios de la casilla no funcionó según se esperaba. Las autoridades tratan de determinar si la persona que colocó los dispositivos realmente tiene una postura propalestina o si usó el mensaje para crear confusión, señaló el agente.

Imágenes de las cámaras de vigilancia captaron el lunes a un Volvo que se acercaba a un buzón en Portland poco antes de que elementos de seguridad que se encontraban cerca del lugar descubrieran el incendio dentro del buzón, dijo Benner. El fuego el lunes en la madrugada en el buzón de Portland fue apagado rápidamente gracias a un sistema de extinción en su interior y a la intervención de un guardia que se encontraba cerca, señaló la policía. Sólo tres de las boletas resultaron dañadas.

El buzón de votación incendiado en Vancouver también tenía un sistema de supresión de fuego, el cual no logró evitar que cientos de boletas se quemaran, dijo Greg Kimsey, auditor electo de larga trayectoria en el condado de Clark, Washington, que incluye a Vancouver.

El personal electoral pudo identificar 488 boletas dañadas recuperadas del buzón. Hasta el martes por la noche, 345 de esos votantes habían contactado a la oficina del auditor del condado para solicitar una papeleta de reemplazo, informó la oficina en un comunicado el miércoles. La oficina enviará 143 papeletas al resto de los votantes identificados el jueves.

Seis de las boletas estaban irreconocibles. La oficina dijo que el número exacto de boletas destruidas no se conocía, ya que algunas podrían haberse quemado completamente.

Personal electoral tenía previsto clasificar las boletas dañadas el miércoles para obtener información sobre quién las depositó, con la esperanza de hacerles llegar papeletas de reemplazo. Kimsey instó a los votantes que depositaron sus sufragios en el buzón del centro de tránsito entre las 11 de la mañana del sábado y la madrugada del lunes a ponerse en contacto con su oficina con el fin de obtener una nueva papeleta.

Autoridades de Portland dijeron el lunes en conferencia de prensa que se recuperó suficiente material de los dispositivos explosivos para demostrar que los dos incendios están relacionados, y que fueron vinculados con un artefacto colocado el 8 de octubre en otro buzón de votación de Vancouver. Ninguna boleta resultó dañada en ese incidente.

Las autoridades exhortaron a los votantes de Washington a verificar el estatus de sus boletas en la página www.votewa.gov para rastrear el estado de su envío. Si una papeleta enviada no está marcada como “recibida”, los votantes pueden imprimir una boleta de reemplazo o visitar su departamento electoral local para obtener una, dijo la oficina del secretario de gobierno del estado.

FUENTE: Con información de AP