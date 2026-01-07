miércoles 7  de  enero 2026
REPRESIÓN

Detienen en Venezuela a dos campesinos por celebrar la captura de Nicolás Maduro

El arresto de dos hermanos campesinos en Mérida evidencia el alcance del decreto de conmoción y el clima de temor que persiste en Venezuela

La ONG Foro Penal contabiliza 863 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

La ONG Foro Penal contabiliza 863 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

@Presidencia_VE
Solicitan evacuación médica para detenido en Venezuela (Imagen referencial)

Solicitan evacuación médica para detenido en Venezuela (Imagen referencial)

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - Dos campesinos fueron detenidos en Venezuela por “celebrar” la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según informó la agencia AFP, citando declaraciones del abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, organización dedicada a la defensa de presos por razones políticas.

Las detenciones ocurrieron en el contexto del estado de excepción decretado tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, durante la cual el depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado
El visado de EEUU tendrá fianza.
MIGRACIÓN

EEUU impone pago de fianza de hasta 15,000 dólares a ciudadanos de Venezuela y Cuba que soliciten visado

Bajo este marco, el régimen castiga con penas de cárcel cualquier manifestación pública que celebre o respalde dicha operación. Ambos enfrentan procesos judiciales en Nueva York por narcotráfico y otros cargos.

“Estamos esperando a ver si los presentan ante tribunales”, declaró Himiob a AFP, tras confirmar que los arrestos se produjeron el 5 de enero. “Son agricultores muy humildes”, añadió.

Los detenidos son dos hermanos de 64 y 65 años, campesinos de la localidad de Río Negro, en el estado Mérida, al occidente del país. De acuerdo con el abogado, ambos se encontraban en estado de ebriedad y salieron al frente de su vivienda para celebrar la captura de Maduro.

“Efectuaron algunos disparos al aire con armas que normalmente se mantienen en fincas y predios rurales, mientras hacían bromas a vecinos identificados con el oficialismo”, explicó Himiob. Fueron estos vecinos quienes los denunciaron ante las autoridades.

Represión

Se trata de las primeras detenciones conocidas bajo esta acusación desde que Delcy Rodríguez asumió el control del régimen chavista tras la salida de Maduro.

Hasta ahora no se registraron manifestaciones públicas masivas de apoyo a la incursión militar de Estados Unidos, en un país marcado por el temor y la autocensura tras la entrada en vigencia del decreto de conmoción presentado por Rodríguez el pasado 3 de enero.

El clima de miedo se profundizó luego de que las protestas espontáneas contra la fraudulenta reelección de Maduro en 2024 derivaran en una fuerte represión, con más de 2.000 personas detenidas en apenas 48 horas.

Según cifras actualizadas de Foro Penal, actualmente 806 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, de las cuales 175 son militares.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Rubio explica que el plan para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

Delcy Rodríguez y el precedente de Hitler

México se vuelve "proveedor importante" de petróleo para Cuba ante crisis de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS ESCAÑOS

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablan con los periodistas después de haber informado a los senadores sobre las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de enero de 2026.
EEUU

Rubio explica que el plan para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
ANÁLISIS

Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

El turismo en Florida es su principal fuente de ingresos.
SOLIDEZ

Florida bate récords turísticos mientras el flujo de canadienses se estanca

Te puede interesar

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS ESCAÑOS

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablan con los periodistas después de haber informado a los senadores sobre las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de enero de 2026.
EEUU

Rubio explica que el plan para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

El visado de EEUU tendrá fianza.
MIGRACIÓN

EEUU impone pago de fianza de hasta 15,000 dólares a ciudadanos de Venezuela y Cuba que soliciten visado

Ralph Rosado, comisionado de Miami, acompañado de activistas venezolanos.
UNIDAD

Miami ratifica apoyo a intervención en Venezuela y alerta sobre represalias de grupos terroristas