Detienen en Venezuela a dos campesinos por celebrar la captura de Nicolás Maduro

CARACAS - Dos campesinos fueron detenidos en Venezuela por “celebrar” la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según informó la agencia AFP, citando declaraciones del abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, organización dedicada a la defensa de presos por razones políticas.

Las detenciones ocurrieron en el contexto del estado de excepción decretado tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, durante la cual el depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas.

MIGRACIÓN EEUU impone pago de fianza de hasta 15,000 dólares a ciudadanos de Venezuela y Cuba que soliciten visado

EEUU Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado

Bajo este marco, el régimen castiga con penas de cárcel cualquier manifestación pública que celebre o respalde dicha operación. Ambos enfrentan procesos judiciales en Nueva York por narcotráfico y otros cargos.

“Estamos esperando a ver si los presentan ante tribunales”, declaró Himiob a AFP, tras confirmar que los arrestos se produjeron el 5 de enero. “Son agricultores muy humildes”, añadió.

Los detenidos son dos hermanos de 64 y 65 años, campesinos de la localidad de Río Negro, en el estado Mérida, al occidente del país. De acuerdo con el abogado, ambos se encontraban en estado de ebriedad y salieron al frente de su vivienda para celebrar la captura de Maduro.

“Efectuaron algunos disparos al aire con armas que normalmente se mantienen en fincas y predios rurales, mientras hacían bromas a vecinos identificados con el oficialismo”, explicó Himiob. Fueron estos vecinos quienes los denunciaron ante las autoridades.

Se trata de las primeras detenciones conocidas bajo esta acusación desde que Delcy Rodríguez asumió el control del régimen chavista tras la salida de Maduro.

Hasta ahora no se registraron manifestaciones públicas masivas de apoyo a la incursión militar de Estados Unidos, en un país marcado por el temor y la autocensura tras la entrada en vigencia del decreto de conmoción presentado por Rodríguez el pasado 3 de enero.

El clima de miedo se profundizó luego de que las protestas espontáneas contra la fraudulenta reelección de Maduro en 2024 derivaran en una fuerte represión, con más de 2.000 personas detenidas en apenas 48 horas.

Según cifras actualizadas de Foro Penal, actualmente 806 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, de las cuales 175 son militares.

FUENTE: Con información de AFP