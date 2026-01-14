Hillary Clinton tampoco comparece ante el Congreso por el caso de Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Estado de EEUU., Hillary Clinton, habla en el escenario el primer día de la Convención Nacional Demócrata (CND) en el United Center de Chicago, Illinois, el 19 de agosto de 2024.

WASHINGTON — La exjefa de la diplomacia de Estados Unidos, Hillary Clinton , faltó este miércoles ante una comisión del Congreso que quiere interrogarla sobre una investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein , un día después de que su esposo, el expresidente Bill Clinton , hiciera lo mismo.

El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso , que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes. Con la ausencia, los Clinton se exponen a cargos de desacato .

El Comité aspiraba interrogar a Hillary Clinton sobre los nexos que tenían sus allegados con el acaudalado financista, quien fue encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales.

"Esta citación fue votada de forma bipartidista por la comisión", recordó el presidente de la comisión de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, quien detalló que el multimillonario fallecido Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton.

Comer dijo a la prensa que se iniciará un procedimiento contra el matrimonio Clinton por obstrucción al Congreso. De ser aprobado, el Departamento de Justicia podrá tomar medidas legales.

¿Los Clinton por encima de la ley?

En una carta publicada el martes, la pareja anunció su negativa a presentarse a las audiencias y argumentó que las citaciones que se les habían enviado eran "legalmente inválidas".

También criticaron la forma en que Comer dirige la investigación del Comité por enfocarse en atacar a oponentes políticos en lugar de buscar la verdad.

"Intentamos darle la poca información que tenemos. Lo hicimos porque los crímenes de Epstein eran horribles", dijeron.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, algunas de ellas menores de edad.

Comer reiteró que el expresidente Clinton voló en el avión de Epstein unas 27 veces. "Nadie está acusando a Bill Clinton de irregularidades. Solo tenemos preguntas", expresó en declaraciones a la prensa.

Y sobre Hillary Clinton indicó: "Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell", condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.

"No tuvo conocimiento de los terribles crímenes"

La muerte de Epstein en prisión alimentó innumerables teorías de la conspiración, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein y tiene muchas fotografías con él, afirmó en 2019 que no tenía contacto con el empresario hacía más de una década. También asegura que nunca tuvo conocimiento de sus "terribles crímenes".

A finales de diciembre, el gobierno de Trump comenzó a divulgar miles de archivos sobre la investigación Epstein, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso en noviembre.

Pero se ha publicado menos del 1% del total de documentos, según reportes del Departamento de Justicia.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press