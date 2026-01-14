miércoles 14  de  enero 2026
Hillary Clinton tampoco comparece ante el Congreso por el caso de Jeffrey Epstein

El jefe del Comité, el republicano James Comer, dijo a la prensa que se iniciará un procedimiento contra el matrimonio Clinton por obstrucción al Congreso

La exsecretaria de Estado de EEUU., Hillary Clinton, habla en el escenario el primer día de la Convención Nacional Demócrata (CND) en el United Center de Chicago, Illinois, el 19 de agosto de 2024.

La exsecretaria de Estado de EEUU., Hillary Clinton, habla en el escenario el primer día de la Convención Nacional Demócrata (CND) en el United Center de Chicago, Illinois, el 19 de agosto de 2024. 

Foto de Robyn Beck / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La exjefa de la diplomacia de Estados Unidos, Hillary Clinton, faltó este miércoles ante una comisión del Congreso que quiere interrogarla sobre una investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, un día después de que su esposo, el expresidente Bill Clinton, hiciera lo mismo.

El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes. Con la ausencia, los Clinton se exponen a cargos de desacato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

El Comité aspiraba interrogar a Hillary Clinton sobre los nexos que tenían sus allegados con el acaudalado financista, quien fue encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales.

"Esta citación fue votada de forma bipartidista por la comisión", recordó el presidente de la comisión de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, quien detalló que el multimillonario fallecido Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton.

Comer dijo a la prensa que se iniciará un procedimiento contra el matrimonio Clinton por obstrucción al Congreso. De ser aprobado, el Departamento de Justicia podrá tomar medidas legales.

¿Los Clinton por encima de la ley?

En una carta publicada el martes, la pareja anunció su negativa a presentarse a las audiencias y argumentó que las citaciones que se les habían enviado eran "legalmente inválidas".

También criticaron la forma en que Comer dirige la investigación del Comité por enfocarse en atacar a oponentes políticos en lugar de buscar la verdad.

"Intentamos darle la poca información que tenemos. Lo hicimos porque los crímenes de Epstein eran horribles", dijeron.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, algunas de ellas menores de edad.

Comer reiteró que el expresidente Clinton voló en el avión de Epstein unas 27 veces. "Nadie está acusando a Bill Clinton de irregularidades. Solo tenemos preguntas", expresó en declaraciones a la prensa.

Y sobre Hillary Clinton indicó: "Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell", condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.

"No tuvo conocimiento de los terribles crímenes"

La muerte de Epstein en prisión alimentó innumerables teorías de la conspiración, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein y tiene muchas fotografías con él, afirmó en 2019 que no tenía contacto con el empresario hacía más de una década. También asegura que nunca tuvo conocimiento de sus "terribles crímenes".

AFP__20251219__88PN9NQ__v1__MidRes__UsPoliticsJusticeEpstein
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

A finales de diciembre, el gobierno de Trump comenzó a divulgar miles de archivos sobre la investigación Epstein, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso en noviembre.

Pero se ha publicado menos del 1% del total de documentos, según reportes del Departamento de Justicia.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
