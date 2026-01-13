Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.

WASHINGTON — El expresidente estadounidense Bill Clinton se abstuvo este martes de comparecer en una audiencia a puerta cerrada en el Capitolio en Washington sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein , con lo cual se expone a cargos de desacato.

El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso , que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes.

Mensaje Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

"Esta citación fue votada de forma bipartidista por la comisión", recordó el presidente de la comisión de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, quien detalló que el multimillonario fallecido Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton.

"No se presentó hoy", dijo a la prensa Comer. "Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas", agregó.

La declaración de Hillary Clinton, exjefa de la diplomacia estadounidense y derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, está prevista para el miércoles, pero su asistencia es poco probable.

El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.

La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.

"Desacato"

Durante su campaña de 2024, Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein. Pero desde su regreso al poder, el republicano se mostró reacio a publicar los documentos del expediente, pero debido a la presión, el gobierno ha accedido a la publicación.

En agosto, cuando el tema causaba gran controversia en Estados Unidos por la reticencia del gobierno a publicar los archivos, la pareja Clinton fue convocada por el Congreso.

"Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003", afirmaba la citación de Comer enviada a Bill Clinton.

Comer advirtió que, en caso de que los Clinton no comparezcan ante la comisión, les declarará en desacato al Congreso; reiteró que el expresidente voló en el avión de Epstein unas 27 veces. "Nadie está acusando a Bill Clinton de irregularidades. Solo tenemos preguntas", expresó en declaraciones a la prensa.

Y sobre Hillary Clinton indicó: "Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell", condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.

La comisión votará la semana próxima para iniciar un procedimiento contra Bill Clinton por obstrucción al Congreso, agregó Comer este martes.

Después, ese proceso debe ser votado en la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia tome acciones legales.

1% de archivos publicados

Bill Clinton dijo en 2019 que no tenía contacto con Epstein desde hacía más de una década y asegura que nunca tuvo conocimiento de los "terribles crímenes" del empresario.

El presidente Donald Trump y Epstein tuvieron una relación cercana hasta 2004; la ruptura se originó porque Epstein se llevaba el personal de la empresa de Trump. Pero al igual que Clinton, el magnate republicano niega haber estado enterado de los delitos que cometía el financista y sostiene que rompió con él mucho antes de que fuera investigado por la justicia.

A finales de diciembre, el gobierno de Trump comenzó a publicar miles de archivos sobre la investigación a Epstein, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso en noviembre.

Según el Departamento de Justicia, hasta ahora se han publicado unos 12.285 documentos que suman más de 125.000 páginas, pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.

El primer paquete de materiales publicado incluía fotografías de Bill Clinton y de otros famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que también frecuentaban a Epstein.

Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.

La comisión envió las citaciones a los Clinton y a otras diez personas con vínculos con Epstein el pasado mes de agosto, incluyendo el exfiscal general Bill Barr. La pareja, en una carta dirigida a Comer, se defendió argumentando que los requerimientos son "inválidos", agregando que ya han proporcionado la información que poseen sobre Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press