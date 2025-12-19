viernes 19  de  diciembre 2025
MIGRACIÓN

Condenada por obstrucción la jueza de EEUU acusada de ayudar a migrante mexicano

Según documentos judiciales, la magistrada Hanna Dugan, ayudó al migrante mexicano Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, a escapar de la sala del tribunal, donde comparecía por un delito, por la puerta reservada a los miembros del jurado

La jueza Hannah Dugan de Milwaukee, Wisconsin, fue arrestada por el FBI, acusada de obstruir la detención de un inmigrante considerado peligroso.

La jueza Hannah Dugan de Milwaukee, Wisconsin, fue arrestada por el FBI, acusada de obstruir la detención de un inmigrante considerado "peligroso".

Hannah Dugan para juez/ Captura de pantalla / Facebook

WASHINGTON.- Una jueza estadounidense acusada de ayudar a un mexicano a eludir a los agentes federales de inmigración fue declarada este jueves culpable de obstrucción y se expone a una pena de prisión, según medios norteamericanos.

Los hechos sucedieron en abril en la ciudad de Milwaukee.

Lee además
Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
EEUU

El Departamento de Justicia destituye a ocho jueces de inmigración en Nueva York
El migrante salvadoreño y residente en Estados Unidos Kilmar Abrego García al llegar a una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.
EEUU

ICE libera al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García tras la orden de jueza de Maryland

Según documentos judiciales, la magistrada Hanna Dugan, ayudó al migrante mexicano Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, a escapar de la sala del tribunal, donde comparecía por un delito, por la puerta reservada a los miembros del jurado.

Flores-Ruiz salió del edificio, pero fue detenido posteriormente por los agentes de migración y deportado.

Dugan, magistrada del estado de Wisconsin, también fue detenida y acusada de "obstruir o impedir un procedimiento de un servicio o agencia de Estados Unidos" y de "ocultar a un individuo para impedir" su arresto, según la acusación emitida de un tribunal federal.

La jueza, de 66 años, se declaró inocente y, aunque fue absuelta este jueves del cargo de ocultamiento, fue declarada culpable del de obstrucción, por el que se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, según medios locales.

La fecha en que se le comunicará la pena está por decidir.

Al hilo del caso, que alimentó la polémica por la política migratoria del presidente Donald Trump en este su segundo mandato, la fiscal general, Pam Bondi, acusó a la jueza de "proteger a un delincuente por encima de las víctimas".

La detención de Dugan desató un torrente de críticas de algunos demócratas pero fue elogiada en el bando republicano.

Más de 150 exjueces estatales y federales firmaron una carta dirigida al Departamento de Justicia, en la que consideran la detención de Dugan como un intento de intimidar al poder judicial.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

USCIS limita la vigencia de fotografías para los trámites migratorios

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Un expiloto de Nascar entre los siete muertos en accidente aéreo en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. 
Boxeo

"Desigualdad catastrófica": Preocupación por la seguridad de Jake Paul frente a Anthony Joshua

Te puede interesar

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown
Eileen Higgins toma posesión del cargo de alcaldesa de Miami.
NUEVO GOBIERNO

Eileen Higgins se juramenta como alcaldesa de Miami, "estoy ansiosa por empezar"

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros