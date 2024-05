Conexión entre mujeres y mascotas es casi tan fuerte como la unión madre-hijo

Y no olvidemos que las mujeres -en su mayoría-, -son las que se hacen cargo de las mascotas en el hogar desde su alimentación, cuidado y entretenimiento y esto fortalece la convivencia y el apego.

“Hoy día, los espacios Pet-Friendly son una moda necesaria para quienes ven a sus michis y a sus perros como parte de la familia y desean compartir con ellos en todo momento. A esta tendencia se suman otros servicios como hoteles, guarderías y spas exclusivos para consentirlos tal cual lo harían por un hijo”, comentó Ivonne Aguilar, portavoz de Best Friends Animal Society.

USA Today Blueprint llevó a cabo una encuesta con alrededor de 1.000 dueños de mascotas en todo el país y un 40% dijo estar optando por mascotas en lugar de hijos, -al menos por ahora-, y un sorprendente 67% para el grupo denominado generación Z o jóvenes Millennials.

A nivel nacional, el 67% de las personas entre 18 a 26 años dicen que están eligiendo mascotas en lugar de la paternidad, este porcentaje baja al 43% para las edades de 27 a 42 años y al 28% para las edades de 43 a 58 años.

Tan importantes son estos compañeros, que casi el 50% de los encuestados dijeron que consideran a sus mascotas a la hora de tomar decisiones sobre vivienda, carreras y hasta sus relaciones románticas, y como si fuera poco, viajan con sus dueños y disfrutan de las mismas comodidades.

“Trae amor a casa”

Best Friends Animal Society, una organización líder en bienestar animal que trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues del país para el 2025, lanzó recientemente una campaña a nivel nacional para inspirar a los amantes de las mascotas a adoptar más perros y gatos de los albergues de los Estados Unidos y llevarlos a hogares amorosos.

La campaña invita a los amantes de las mascotas de todo el país a enviar videos y fotos de sus perros y gatos en casa, con la oportunidad de que sus mascotas sean destacadas en la campaña nacional de Best Friends. Hasta el mes de junio, las mascotas no tendrán costos de adopción y lo mismo aplica para todos los centros de Best Friends del país, cortesía de Blue Buffalo y Walmart.

Según el último estudio de Best Friends Animal Society, el número de adopciones viene en decadencia y cada 90 segundos muere una mascota en un albergue de los Estados Unidos, pero es posible revertir esta cifra si como sociedad motivamos a nuestros amigos, familiares y vecinos, a adoptar de su albergue más cercano.

“Si en este momento estás pensando en adquirir una mascota para llevarla a casa y darle todo ese amor incondicional, instamos a todas las mujeres en este Día de las Madres a elegir la adopción responsable y celebrar esta fecha con la llegada de un nuevo integrante en la familia con el que van a poder crear un vínculo y conexión especial”, concluyó Ivonne Aguilar.

Para más información visitar el sitio oficial de Best Friends Animal Society https://bestfriends.org.

