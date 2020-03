“En Estados Unidos estamos transitando por la parte ascendente de la curva, es decir, en la zona empinada de la curva epidemiológica. Esto recién comienza, por eso es importante que la gente tome conciencia de la gravedad de lo que ocurre”, dijo la docente de la Universidad Internacional de La Florida, (FIU, por sus siglas en inglés), quien también ha trabajado para el Ejercito de EEUU, para el Gobierno Federal, y el Departamento de Seguridad Nacional como investigadora y analista sobre amenazas en materia de salud pública.

El actuar de los Gobiernos

“Aún la gente no entiende que el ser humano debe ser entendido como parte de la naturaleza, no como amo de ella. Las pandemias son algo que sucede todos los años en diferentes animales. A veces un virus brinca de murciélagos a puercos, pero este año tocó la mala suerte que brincó de animales a seres humanos, y eso ha causado alarma mundial, pero la realidad es que estos procesos son parte de la naturaleza. Son normales”, agregó Marty, quien aseguró que los gobiernos a pesar de ser advertidos por los científicos no han tomado conciencia suficiente de esto.

“Lo que está pasando en Italia [que la cifra de muertos en un día ha alcanzado los 700] no ha sucedido porque no tengan una buena medicina o porque no posean buenos médicos, es porque los hospitales colapsaron, porque faltan unidades de cuidados intensivos, faltan ventiladores mecánicos y faltan equipos. Yo estoy convencida de que todavía la gente no ha entendido la gravedad de esto”, dijo sobre lo que podría suceder en el resto de los países las semanas que se avecinan.

doctora.jpg Doctora Aileen Marty, profesora de FIU, experta en tratamiento de enfermedades infecciosas. CORTESÍA Dra. Marty

“El presidente Trump, por ejemplo, invocó el Defense Production Act (Ley de Producción de Defensa), que es algo imperativo, pero no se ha aplicado y los médicos están teniendo que usar en los hospitales máscaras que no los protegen, eso es gravísimo”, dijo la experta sobre la invocación a la Ley que permite recurrir al sector privado para acelerar el suministro de productos médicos.

“Tenemos que mirar este coronavirus como si no tuviéramos la medicina actual, es decir, como si no existieran las salas de cuidados intensivos y los ventiladores mecánicos. Tenemos que imaginar, ¿qué efectos tuviera el virus si no contáramos con este sistema de salud? Los estimados científicos dicen que el 77 % de todos los seres los humanos se van a infectar si no hacemos nada. Por otra parte, sabemos que el 80 % de los infectados no tienen que estar en el hospital, pero el 20 % sí. Si las salas de cuidados intensivos colapsan y si las máquinas no alcanzan mucha gente más seguirá muriendo”, sentenció Marty que, aunque considera que EEUU cuenta con una gran infraestructura médica, afirmó que no es la suficiente para detener este tipo de pandemia.

“Los gobiernos no están preparados para enfrentar esto. Durante años han disminuido el presupuesto para invertir en investigación y en el control de este tipo de pandemias que siempre surgen. Esto es algo que podía pasar, pero como no ocurría, a nadie le importaba prepararse para ello. Ahora que ocurrió, no tenemos las herramientas para enfrentarlo. Y es frustrante porque se sabía que algo así nos ocurriría. Esto no es algo inesperado, esto es normal, es parte de la naturaleza, y es necesario que los gobiernos se preparen y lo entiendan”.

“Estamos pagando el precio de la falta de acción de nuestros gobiernos. En EEUU no se ha hecho lo apropiado, Inglaterra ha actuado de forma espantosa e Italia para qué decir. Lo que los gobiernos deben hacer ahora es identificar y tratar todos los casos, y hacer -sin excepción- los diagnósticos para todas las personas que tuvieron contacto con cada infectado. Todos deben hacerse el examen, y aquí todavía no estamos haciendo los diagnósticos correctos”.

Mitos sobre el coronavirus

Para la Dra. Aileen Marty, ahora es tarea de la población presionar a los políticos para que tomen las medidas adecuadas, y es responsabilidad de cada persona seguir los consejos de higiene y aislamiento social que deberán perduran por un tiempo indefinido.

“Lo importante en este momento que atravesamos es que el gobierno fuerce a las compañías a través del Defense Production Act (Ley de Producción de Defensa), para producir máscaras y guantes, porque esto es una guerra, aunque sea contra un enemigo que no vemos (un virus), es una guerra”.

Consultada sobre los ensayos clínicos para encontrar prontamente una vacuna contra el coronavirus, la docente y experta en enfermedades infecciosas no se mostró optimista ya que dijo que el Covid-19 es un tipo de virus que requiere muchos meses de pruebas.

medicos miami test coronavirus 03222020 afp.jpg Las autoridades de salud han abierto "drive-thru" para pruebas de coronavirus, como el de la foto, en West Palm Beach, 75 millas al norte de Miami. CHANDAN KHANNA / AFP

“Sería ideal tener una vacuna, pero decir que dicha vacuna estará lista en un año o en un año y medio me parece un pronóstico demasiado optimista. Primero, porque hay una variedad de diferentes tipos de coronavirus; y segundo, porque normalmente los virus se esconden o se transforman por la parte de afuera para protegerse. Sin embargo, los coronavirus no se esconden, al contrario, les gusta cuando las células producen anticuerpos, ya que utilizan los anticuerpos para meterse dentro de las células humanas y reproducirse. Por esta razón generar una vacuna va a ser una tarea muy difícil”.

Consultada sobre la supuesta inmunidad que niños y jóvenes pueden tener frente a este COVID-19, la Dra. Aileen Marty advirtió que nadie esta ajeno al contagio y a recibir un diagnóstico desalentador.

“El virus puede entrar en el cuerpo de cualquier persona, no importa la edad que tenga. El problema aquí es si esa persona va a manifestar o no los síntomas y en qué niveles. Los estudios por ahora han demostrado que solo el 3 % de las personas de 18 años o menos manifiestan síntomas graves o críticos. Es decir, no es que no se infecten, sino que presentan síntomas ligeros y no requieren estar hospitalizados. Lo grave en el caso de estas personas asintomáticas, es que al no enterarse que están contagiados siguen propagando el virus, e infectando a quienes sí pueden estar en riesgo de perder la vida. Por eso es tan importante que los niños y jóvenes no se expongan”.

Posibles soluciones

Según la Dra. Aileen Marty, para eliminar el brote de coronavirus (COVID-19) es importante seguir las recomendaciones de higiene ampliamente difundidas y no dejar de mantener el aislamiento social.

“Para terminar con esto necesitamos disminuir el tiempo en el que una persona está infectada, y para eso necesitamos una vacuna que hasta ahora no tenemos. Entonces lo que nos queda es reducir la oportunidad de contagio. Para eso hay que permanecer en casa, pero no todos lo están haciendo y los gobiernos no han tomado medidas drásticas al respecto”.

“También hay que reducir la probabilidad de transmisión y para esto hay que cambiar los hábitos. No podemos estar cerca de las personas por un tiempo prolongado ni a una distancia corta. Tenemos que seguir evitando las reuniones, visitas y salidas a lugares concurridos. Y el lavado de manos y la limpieza exhaustiva de todas las superficies sigue siendo fundamental”, advirtió.