Rubio considera "muy bueno" que Machado esté en Venezuela y no haya sido arrestada

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este lunes de "muy bueno" que la líder opositora venezolana María Corina Machado lleve ya más de dos semanas en su país sin haber sido arrestada .

“Creo que ha sido muy bueno que María Corina y otros miembros de la oposición hayan estado en el país durante más de dos semanas. Nadie ha sido arrestado. Están dando conferencias de prensa. Tienen acceso total a Internet”, declaró en una rueda de prensa en París, adonde viajó para participar en una reunión del G7.

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El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a la situación en Venezuela tras el regreso al país, el pasado 25 de octubre, de la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, después de casi diez meses en el exterior.

Rubio recordó que, según la hoja de ruta acordada entre Washington, el chavismo y sectores de la oposición, el renovado Tribunal Supremo de Justicia debería estar constituida a mediados de diciembre y, “muy poco después”, se creará el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una vez que ambas instituciones entren en funcionamiento, insistió Rubio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante la Presidencia de Venezuela, lo que abriría un plazo de seis meses para celebrar elecciones.

Rubio pide garantizar el voto en el exterior

El secretario de Estado señaló que aún quedan asuntos por resolver, como garantizar que los más de siete millones de venezolanos en el exterior puedan votar, una cuestión que abordó con el canciller venezolano, Oliver Blanco, en una reunión celebrada la semana pasada en Washington.

“Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos en Estados Unidos”, explicó.

La administración de Donald Trump impulsa las negociaciones para una transición en Venezuela tras haber capturado en enero pasado a Nicolás Maduro y haber restablecido relaciones con el nuevo Gobierno chavista encabezado por Delcy Rodríguez, con el que cerró un controvertido acuerdo petrolero.

No solo en EEUU se deben abrir los consulados sino en todos los países con los cuales Venezuela mantiene relaciones diplomáticas.

No hay cifra oficial de las misiones diplomáticas venezolanas funcionan en el exterior, debido a las rupturas de relaciones.

Constructores: la plataforma para ubicar votantes

Luego del 3 de enero, cuando se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que ahora esperan juicio en Nueva York, el país suramericano ha vuelto a establecer relaciones diplomáticas y comerciales o ha normalizado la situación con varios países, entre los que se cuentan: EEUU, República Dominicana, Chile, Perú, Reino Unido, Israel y Países Bajos.

Esto no significa, por ahora, que haya un padrón oficial de votantes. Sin embargo, Vente Venezuela, la organización que lidera Machado, creó la plataforma Constructores, con la cual pretenden ubicar a los votantes dentro y fuera de Venezuela.

Pero esa plataforma no sustituye al registro electoral que debe realizar el nuevo CNE, que será lo legal.

FUENTE: Con información de EFE