Cubanoamericano recibe dos reconocimientos durante Cónclave Internacional por la Paz en Nueva York

NUEVA YORK. - El embajador Luis Suárez Hernández recibió dos reconocimientos durante el Cónclave Internacional por la Paz, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y dedicado a promover el diálogo, la cooperación y el entendimiento entre pueblos y naciones.

Suárez Hernández, filántropo y presidente y director ejecutivo del Suarez Museum of Natural Science and History, participó como invitado de honor en el encuentro, que reunió a diplomáticos, líderes internacionales, académicos, representantes sociales y defensores de la paz. Suárez es embajador de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para la Paz con las Naciones Unidas, embajador cultural de Machu Picchu (Perú) y embajador ambiental de las Islas Galápagos (Ecuador).

Durante la ceremonia de premiación, el Consejo Mundial para la Paz de las Naciones Unidas (UNGPC, por sus siglas en inglés) otorgó a Suárez Hernández dos trofeos en reconocimiento a su trayectoria y sus contribuciones a la sociedad.

Uno de ellos fue el trofeo “Premios a la Excelencia Global de las Naciones Unidas”, concedido por sus aportes y logros en favor del crecimiento de la sociedad y por el trabajo desarrollado desde sus diferentes áreas de acción.

Suárez Hernández recibió además un reconocimiento dedicado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que integran la agenda internacional orientada a promover un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo.

Los ODS abarcan áreas como la reducción de la pobreza, la educación, la salud, la igualdad, el desarrollo económico, la protección del medioambiente y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas.

Encuentro dedicado a la paz

El Cónclave Internacional por la Paz fue organizado por el Consejo Mundial para la Paz de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de su presidenta, la Dra. Barkhaa Versha.

Durante la jornada se desarrollaron discursos, intervenciones especiales y paneles en torno a la construcción de la paz, la resolución de conflictos, la diplomacia, los derechos humanos, la educación, el liderazgo juvenil, la convivencia entre culturas y el desarrollo sostenible.

Los participantes destacaron la importancia de involucrar no solo a los gobiernos, sino también a organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales, líderes comunitarios, jóvenes y ciudadanos en los esfuerzos destinados a fortalecer el diálogo y la cooperación.

Uno de los mensajes que resumió el espíritu del encuentro fue: «La paz comienza con la unidad, crece a través del diálogo y se consolida mediante la cooperación internacional».

Agradecimientos

Tras recibir los reconocimientos, Suárez Hernández expresó su agradecimiento a Aruba Airlines por la colaboración brindada durante los últimos meses a las iniciativas y labores humanitarias que ha desarrollado.

Según destacó, el respaldo y la cooperación de empresas como Aruba Airlines han contribuido al avance de proyectos de asistencia que requieren coordinación y participación de diferentes sectores.

La ceremonia contó además con la presencia de personalidades internacionales, entre ellas la Dra. Arpit Chopra Jain, Ardita Pazari, Elvira Tata, el Dr. Laurent Khaiat, Serafín Sarduy, el Pastor Troy, Daniela Trufin, la Dra. Stephanie Keys, James Miller y J. Royer Porras.

El Cónclave concluyó con un llamado a fortalecer la cooperación internacional y mantener el compromiso con la paz, la solidaridad, el respeto y el entendimiento entre las naciones.

Como cierre de la jornada, los asistentes participaron en una recepción de té de la tarde en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.