Daniel Erikson, nuevo asesor de Seguridad de EEUU no trae aires de cambio para América Latina

Cortesía Departament of Defense

MIAMI .-Daniel P. Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU , será desde marzo el director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de América Latina , en sustitución de Juan González , pero no representará cambios significativos para la región ni particularmente para Venezuela , sostiene el analista político Juan Antonio Blanco.

También Venezuela, con 10 años bajo el régimen autoritario de Nicolás Maduro en el poder, estará entre los asuntos prioritarios de su agenda.

Los conflictos políticos entre Maduro y la oposición democrática, la falta de garantías electorales, y las graves violaciones de derechos humanos son aún temas pendientes que González no alcanzó a solventar durante su gestión, desde enero de 2021.

La renuncia de este asesor, de origen colombiano, confirmada por la Casa Blanca el 13 de febrero pasado en medio de nuevas arremetidas de Maduro contra opositores, asoma el fracaso de los acuerdos de Barbados suscritos por el régimen y la oposición, en los que González participó en representación de EEUU y que hicieron crisis con la ratificación judicial de la ilegal inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.

Blanco no duda de que Erikson se moverá “en el mismo paradigma” del renunciante, y por eso no prevé que se promuevan los cambios que se reclaman al menos en el país.

¿Quién es Daniel Erikson?

Una de las razones que el analista político esgrime para avizorar “una continuidad” en la Seguridad de EEUU es la procedencia política del nuevo asesor y el acercamiento hacia las políticas favorables a Cuba.

El consejero, que lleva más de una década colaborando con Biden y permanece en la Casa Blanca desde 2021, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Brown y se especializó en políticas públicas en la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Además, fue becario Fulbright en México

“Erikson es un producto de la izquierda en las universidades liberales de EEUU y se vinculó desde muy tempana edad con personas a favor del cambio de políticas hacia Cuba”, dijo Blanco.

Mencionó dos de los tres libros de Erikson, The Cuba Wars, una compilación de textos que cubren diversas areas de la cultura cubana; y Transforming Socialist Economies, escritos en 2004 y 2010, en los que el actual subsecretario muestra su acercamiento a Cuba. “En ese último año estuvo más compenetrado con Biden durante la administración de Barak Obama”, según precisó.

EEUU: ¿Diplomacia más que sanciones?

Blanco cuestionó que el nuevo asesor anteponga la diplomacia por encima de las sanciones con las que se ha presionado para provocar un cambio político en Venezuela.

Erikson, con más de 20 años en labores de política exterior y seguridad nacional de EEUU, lo dijo así en 2019, en su condición de asesor del entonces candidato Biden, en medio de la campaña electoral de EEUU y de la crisis política en Venezuela, luego de la cuestionada elección presidencial, por inconstitucional, de Nicolás Maduro, en 2018.

"La presión económica aunque es muy importante no será suficiente para provocar un cambio en Venezuela", sostuvo Erikson en una entrevista periodística. También dijo estar convencido de que la crisis en Venezuela, que aún golpea a la población y empuja una migración sin precedentes, llevaba entonces más de 20 años y que no inicio en 2018-2019. “Los impactos políticos y económicos son muy profundos y no pueden cambiarse de un día para el otro".

“Alguien que considere que las sanciones no sirven para resolver los problemas y que hay que hacer más uso de la diplomacia sin tener en cuenta cuál es la naturaleza de los gobiernos con los que se va a tratar de establecer diálogos y negociaciones, está demostrando que habrá una continuidad con el asesor anterior”, señaló Blanco.

Tanto González como Erikson trabajaron con Biden, durante su vicepresidencia.

El historiador igualó la situación a los recientes cambios de gabinete en Cuba. “Los ministros que salen y los que entran van a funcionar todos dentro del mismo parámetro y criterio, y con las mismas restricciones de políticas”.

“De nada serviría designar a Daniel Erikson si no han de cambiar las perspectivas de cuál es la realidad de América Latina, cuando se está lidiando, no con gobiernos relativamente normales, sino con unos de corte totalitario que no desean abandonar el poder bajo ninguna circunstancia”, afirmó Blanco.

“Y no se está hablando con Augusto Pinochet (Chile) ni con Fulgencio Batista (Cuba), sino con un grupo de personas que tomaron el poder para quedarse en el poder, y esa es la política de Putin o de Jinping o de Castro, y con Maduro o con Ortega en la actualidad”, precisó seguidamente el especialista en relaciones internacionales.

Sin expectativas en América Latina

Blanco se pregunta cuáles son los verdaderos paradigmas de las relaciones internacionales del nuevo asesor cuando le ha correspondido tener como interlocutor a regímenes autoritarios.

En enero de 2024, Erikson desempeñó un papel fundamental en la tensa relación de Venezuela y Guyana, desde la Oficina de Defensa para el Hemisferio Occidental de EEUU, responsable de la política de seguridad de 34 países de la región de las Américas y la cual aún ocupa.

En esa ocasión, el subsecretario visitó Guyana en medio de las tensiones y amenazas de conflicto de Venezuela por la región fronteriza del Esequibo y en disputa que se ventila en la Corte Internacional de Justicia. Ambos países se prometieron cesar las hostilidades.

Aunque no dio declaraciones, EEUU destacó el impulso de “una asociación bilateral de defensa y seguridad entre Estados Unidos y Guyana, en apoyo de la estabilidad regional", según informó la embajada estadounidense en un comunicado.

También el tema China y su relación con países de Latinoamérica -y Venezuela entre ellos- fue analizado por Erikson, en agosto de 2019, como director gerente de su consultora Blue Star Strategies, especializada en asuntos públicos y estratégicos con influencia global.

"China no juega con las mismas reglas con las empresas en Europa y en los Estados Unidos o América Latina (…) Es un socio importante pero viene con riesgo. Hay otros países como Corea del Sur y Japón que pueden ser fuentes importantes de inversión también, pero con menos riesgo que China", dijo en otra entrevista con medios.

Pero Blanco es tajante. “No tengo expectativa de cambio para América Latina y si para colmo es un enroque no habrá ninguno significativo”.

[email protected]

FUENTE: Entrevista a José Antonio Blanco, analista político; con información de Departamento de Defensa, AFP, Diario Las Américas