Levantamiento de sanciones de EEUU da respiro a Maduro

CARACAS. - Las elecciones presidenciales previstas para 2024 aún no han sido convocadas en Venezuela . No obstante, Nicolás Maduro comenzó la campaña electoral relajando su restrictiva política monetaria e incrementando el gasto público de manera significativa.

Jorge Roig, ex presidente de Fedecámaras (organización que agrupa a los empresarios venezolanos) sostiene que “la relación que existe entre la política y la economía en Venezuela es perversa, porque no pueden caminar de la mano una de la otra. No podemos hablar de política sin tocar cómo eso influye en la economía y viceversa (…) Este año, todas las señales son que la economía va a mejorar, porque se han levantado algunas sanciones, porque se dará gasto público porque es un año electoral”.