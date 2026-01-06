Delcy Rodríguez estaría cerrando centro de torturas en Caracas, sugiere Trump

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este lunes que Delcy Rodríguez , actual jefa del régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro , está procediendo al cierre de un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas, utilizado —según dijo— para la detención y maltrato de presos políticos.

Durante un acto de su partido, Trump afirmó que el chavismo mantenía “una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada” , sin mencionar directamente al Helicoide, emblemático centro de reclusión señalado durante años por organizaciones de derechos humanos y que es considerado el mayor centro de torturas de América Latina.

Según el mandatario, la decisión estaría siendo ejecutada por Rodríguez, quien fue juramentada este lunes como presidenta encargada por la Asamblea Nacional (AN) electa fraudulentamente el 25 de mayo de 2025, tras la detención de Maduro el fin de semana en una operación militar estadounidense.

Trump calificó al exlíder chavista como “un tipo violento” y lo acusó de haber dirigido una maquinaria de represión sistemática. “Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, enfatizó.

Detalles del operativo militar

Al referirse a la operación que culminó con la captura de Maduro, Trump describió un despliegue sin precedentes. “Se cortó la electricidad en casi todo el país; fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”, afirmó, al tiempo que reveló que “152 aviones participaron en la operación en Venezuela”.

“Es impresionante la operación del sábado. Agarramos por sorpresa a Maduro”, añadió el presidente, quien aprovechó la ocasión para destacar la capacidad militar estadounidense. “Estados Unidos volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo”, remarcó.

En una alocución posterior, Trump aseguró que la intervención militar que defenestró al dictador venezolano se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano de Maduro, aunque admitió que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar una transición negociada.

Sin coordinación previa, pero con cooperación posterior

La declaración se produjo pocas horas después de que Maduro fuera trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de armas. En una entrevista con NBC News, Trump negó que hubiera existido coordinación previa con Delcy Rodríguez para ejecutar el arresto.

“No, eso no es el caso”, respondió al ser consultado sobre una eventual comunicación con la dirigente chavista antes de la operación. Sin embargo, indicó que Rodríguez “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses tras la captura de Maduro.

“Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió el mandatario republicano, dejando abierta la puerta a un eventual ajuste en la política de sanciones.

Reconstrucción petrolera y futuro económico

Trump insistió en que la acción se realizó bajo su criterio y supervisión directa, pese a contar con un equipo de altos funcionarios encargados de coordinar la intervención, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

En la misma entrevista, el presidente estadounidense señaló que empresas de su país podrían reconstruir la infraestructura petrolera venezolana en un plazo inferior a 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, explicó.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en más de 300,000 millones de barriles, lo que representa cerca de una quinta parte de las reservas globales conocidas.

FUENTE: Con información de Infobae