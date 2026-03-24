martes 24  de  marzo 2026
SEGURIDAD

Deportista profesional amputado en sus cuatro extremidades es acusado de asesinato

Dayton James Webber, de 27 años, fue arrestado y acusado de ser un fugitivo de la justicia por la policía del condado de Albemarle, Virginia

Dayton James Webber, de 27 años, acusado de asesinato.&nbsp;

Dayton James Webber, de 27 años, acusado de asesinato. 

POLICÍA DE VIRGINIA

La oficina del sheriff del condado de Maryland informó que un jugador profesional de cornhole, quién fue amputado de sus cuatro extremidades cuando era niño, fue acusado de asesinato de una persona que se encontraba en su vehículo como pasajero, al parece tras una discusión.

Dayton James Webber, de 27 años, fue arrestado y acusado de ser un fugitivo de la justicia por la policía del condado de Albemarle, Virginia, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Charles en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

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Cornhole, conocido también como lanzamiento de sacos, es un popular juego de césped y precisión de origen norteamericano, jugado individualmente o en equipos. El objetivo es lanzar saquitos de tela rellenos (generalmente de maíz o plástico) hacia una plataforma elevada de madera inclinada, buscando introducirlos en un agujero o dejarlos sobre el tablero para sumar puntos, siendo la meta llegar a 21 puntos

"Una investigación preliminar reveló que los testigos estaban en el asiento trasero de un coche cuando el conductor, Dayton James Webber, de 27 años, disparó y mató al pasajero del asiento delantero durante una discusión. Webber se detuvo en el área de Radio Station Road y Llano Drive y pidió a los pasajeros que ayudaran a sacar a la víctima del coche; sin embargo, los testigos se negaron, salieron del coche y abandonaron el lugar. Webber huyó con la víctima todavía en el coche. Todos los ocupantes del coche son conocidos entre sí", explica la policía.

Se informó que los oficiales de patrulla del sheriff del condado de Charles respondieron y ayudaron a sondear los lugares a los que Webber pudo haber huido. "Casi dos horas después, un residente en Charlotte Hall llamó al 9-1-1 para informar de un cuerpo en un patio. Los oficiales respondieron y encontraron a la víctima, Bradrick Michael Wells, de 27 años, quien fue declarado fallecido en la escena. Los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles obtuvieron una orden de arresto de Webber y localizaron el coche de Webber en Charlottesville, Virginia. Webber fue encontrado en un hospital cercano buscando tratamiento por un problema médico".

Explica el comunicado que después de ser dado de alta del hospital, Webber fue arrestado por oficiales del Departamento de Policía del Condado de Albemarle y fue acusado de fugitivo de la justicia. Está a la espera de extradición al condado de Charles, donde será acusado de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y otros cargos relacionados.

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FUENTE: REDACCIÓN

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