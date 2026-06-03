¿Despertará finalmente la mayoría silenciosa?

Un segmento cada vez mayor de estadounidenses se percibe a sí mismo como económicamente agobiado, culturalmente menospreciado y políticamente marginado, a pesar de sostener gran parte de la estabilidad económica y social del país. Las preocupaciones relacionadas con los impuestos, la inmigración, la seguridad pública, la confianza institucional y la fragmentación cultural han intensificado la frustración entre muchos ciudadanos de clase trabajadora y clase media. El desafío a largo plazo podría no ser únicamente la polarización, sino la erosión de la legitimidad cuando amplios sectores de la población dejan de sentirse representados o respetados dentro del sistema político.

La legitimidad política depende no solo de las elecciones, sino también de que los ciudadanos crean que las instituciones siguen reflejando sus intereses, valores y prioridades. La creciente frustración entre los estadounidenses de clase trabajadora y clase media ha alimentado preocupaciones sobre la carga fiscal, los cambios culturales, la representación política y la confianza en las instituciones. A medida que estas tensiones se profundizan, surgen interrogantes sobre cuánto tiempo puede permanecer en silencio una mayoría políticamente desvinculada.

La mayoría silenciosa: gravada hasta la sumisión, gobernada hasta el silencio

Existe en Estados Unidos una clase de ciudadanos que los medios de comunicación nunca celebran, que las universidades nunca estudian con admiración y que el establishment político solo recuerda cuando llega el momento de pagar impuestos trimestrales. No son personas glamurosas. No protagonizan disturbios en las calles. No se pegan a las autopistas, no saquean farmacias, no queman banderas ni gritan a través de megáfonos sobre opresiones inventadas. Se levantan antes del amanecer, enfrentan el tráfico, trabajan horas extra, pagan hipotecas, crían hijos y, silenciosamente, mantienen funcionando toda la maquinaria. Ellos/nosotros somos la mayoría silenciosa.

Y cada vez más son gobernados como un pueblo conquistado dentro de su propio país, donde el orden político moderno sobrevive extrayendo riqueza, estabilidad y obediencia de los ciudadanos productivos, mientras transfiere poder a minorías activistas ruidosas y organizadas que contribuyen poco al funcionamiento de la sociedad, pero ejercen una influencia desproporcionada sobre ella. El contribuyente promedio financia precisamente el aparato ideológico que lo desprecia.

De contribuyentes a marginados políticos

El trabajador de la construcción en Florida paga impuestos para que burócratas en Washington subsidien ONG que promueven políticas a las que él se opone. El pequeño empresario financia universidades que enseñan a sus hijos a odiar la civilización que les dio prosperidad. El camionero paga a instituciones públicas que cada vez consideran sus valores como reliquias primitivas, incluso como expresiones de intolerancia que deben ser corregidas. Y luego, después de pagar por todo eso, le dicen que su voto es ilegítimo. Que su voto fue un error.

Esa es la obscenidad central de la política occidental moderna: se espera que la mayoría productiva financie su propia privación de derechos políticos. La izquierda ha perfeccionado una fórmula política simple pero devastadora. Primero, redefine la democracia no como el gobierno de la mayoría dentro de un orden constitucional, sino como una autoridad moral permanente para clases activistas autoproclamadas. Luego instrumentaliza las instituciones (medios de comunicación, academia, tribunales, burocracias y departamentos corporativos de recursos humanos) para garantizar que cualquier expresión de la opinión mayoritaria pueda ser descartada como “peligrosa”, “desinformada” o “extremista”. El resultado es una “democracia” en la que las elecciones están permitidas, pero las mayorías no pueden gobernar.

Cuando los ciudadanos comunes se oponen a la inmigración masiva, son llamados xenófobos. Cuando se oponen al crimen, son acusados de prejuicios raciales. Cuando defienden la identidad nacional, son difamados como autoritarios. Cuando rechazan el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, son etiquetados como una amenaza para la democracia.

Obsérvese el patrón: las preocupaciones de la mayoría nunca se debaten con honestidad. Se patologizan. Mientras tanto, pequeñas pero altamente organizadas facciones activistas reciben una protección institucional interminable. Cada agravio, por marginal que sea, se convierte en una emergencia nacional que requiere financiamiento público, cumplimiento corporativo, amplificación mediática y aplicación legal. Esto no es una evolución social orgánica. Es coerción administrativa disfrazada de compasión.

La mayoría silenciosa todavía cree en conceptos que alguna vez constituyeron la columna vertebral de la civilización: trabajo, deber, fronteras, mérito, familia, ley, responsabilidad y patriotismo. La clase dirigente trata cada vez más estos valores como obstáculos embarazosos para un nuevo orden ideológico construido alrededor de la política identitaria, la dependencia burocrática y la fragmentación social permanente.

Y la fragmentación es precisamente el objetivo.

Una clase trabajadora y una clase media unidas representan un peligro para las élites afianzadas. Pero una población dividida en grupos de agravios en competencia se vuelve manejable. Los ciudadanos dejan de verse como miembros de una nación y comienzan a verse como bloques demográficos que compiten por privilegios otorgados por el Estado.

La izquierda llama a esto “equidad”. En realidad, es un tribalismo político financiado con impuestos. La ironía más cruel es que la mayoría silenciosa sigue siendo extraordinariamente paciente. Pide poco. No exige un trato especial. Ellos/nosotros no buscamos la dominación ideológica. Simplemente queremos barrios seguros, escuelas funcionales, un costo de vida asequible, fronteras seguras y la libertad de criar a nuestras familias sin un sabotaje cultural constante.

Sin embargo, cada año son empujados un poco más al margen por una coalición de burócratas, activistas, operadores mediáticos y oportunistas corporativos; la camarilla que habla incesantemente de “democracia” mientras se protege sistemáticamente de toda rendición de cuentas democrática. Las personas que realmente construyeron el país son tratadas como sospechosas. Quienes lo desestabilizan son tratados como autoridades morales. Y aun así, la mayoría silenciosa sigue trabajando, pagando y resistiendo.

La crisis de legitimidad

Pero la historia contiene una advertencia para las clases dirigentes que confunden la paciencia con la rendición. Una sociedad puede sobrevivir a las dificultades económicas. Puede sobrevivir a la corrupción política. Incluso puede sobrevivir a la incompetencia durante un tiempo sorprendentemente largo. Lo que no puede sobrevivir indefinidamente es la destrucción de la legitimidad. Cuando los ciudadanos comunes concluyen que el sistema ya no los representa, no los protege ni siquiera los respeta, el vínculo cívico comienza a fracturarse. El verdadero peligro para la república no son los contribuyentes frustrados. Es la élite que continúa provocándolos mientras finge que no existen.

Porque la mayoría silenciosa solo permanece en silencio hasta el día en que decide que ya no tiene nada que perder. ¡Y frunce el ceño!

Conclusión

Los sistemas políticos perduran cuando los ciudadanos creen que las instituciones siguen siendo responsables, representativas y receptivas. Las percepciones persistentes de exclusión, desplazamiento cultural o influencia política desigual pueden profundizar las fracturas sociales con el tiempo. Que las frustraciones actuales conduzcan a una renovada participación cívica o a una mayor polarización política podría determinar la estabilidad futura de las instituciones democráticas estadounidenses.

Autor

Andrés Alburquerque es un analista político, profesor universitario y personalidad mediática nacido en Cuba, reconocido por su firme defensa de los valores democráticos y su crítica al autoritarismo en América Latina. Nacido en La Habana en 1956 en el seno de una familia comunista, presenció desde temprano la desilusión que siguió a la Revolución Cubana, un punto de inflexión que moldeó su compromiso de toda la vida con la verdad política y la libertad cívica.

Forzado al exilio, Alburquerque vivió en distintas partes de Europa y América Latina, incluyendo Italia, República Dominicana y México, antes de establecer residencia permanente en Estados Unidos en 2007. Desde entonces, ha permanecido activo en círculos políticos republicanos, conocido por sus posiciones independientes y su disposición a desafiar la complacencia ideológica dentro de sus propias filas.

Es autor de Diez cuentos cubanos más o menos, una obra literaria que refleja sus raíces culturales y su perspectiva crítica sobre la sociedad cubana. Alburquerque también conduce Enfoque Ciudadano en YouTube, un programa enfocado en los desafíos políticos y sociales que enfrenta la democracia estadounidense en medio de una creciente polarización ideológica.

Su experiencia y trayectoria personal lo han convertido en un invitado frecuente en programas de radio y televisión en Miami, donde ofrece comentarios sobre Cuba, derechos humanos, democracia y política regional.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com