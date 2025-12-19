"La sociedad venezolana quiere justicia y habrá justicia"

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

Fueron horas muy intensas donde hubo momentos que sintió un riesgo real para su vida, así describió María Corina Machado ante medios acreditados en Oslo, el periplo que debió transitar para llegar a la capital noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 del cual es acreedora.

Y en esta explicación, además de agradecer a quienes estuvieron genuinamente preocupados por su seguridad y la de su familia, se excusó de que no revelaría detalles de la parte logística del proceso que pudieran poner en riesgo a quienes la habían ayudado.

La líder venezolana definió también la experiencia como un momento espiritual porque se colocó en manos de Dios para que fuera lo que el Señor decidiera en esa misión.

Dejó claro que la postura planteada por ella y el presidente Edmundo González Urrutia de hallar una posible negociación para la salida de Maduro no tenía intención alguna de favorecer al régimen, y sí de hacer valer la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio de 2024. Sin embargo, precisó de manera enfática que Maduro saldría de donde en este momento se encuentra, aparentemente parapetado, por decisión propia o porque le impiden salir, con o sin negociación.

A pesar de todos los inconvenientes de la travesía y el peligro real que constituyó para la integridad física de María Corina el haber escapado de quienes la persiguen como cazadores a una presa, además de cumplir los compromisos de la agenda fijada a propósito de la ceremonia del Nobel, la líder política sacó fuerzas para responder preguntas a un selecto grupo de periodistas con los que se reunió.

Fausto Malavé presentador de noticias de Telemundo 51, enviado especial de esta cadena a la ceremonia en Noruega, preguntó a Machado acerca del probable escenario, ante una salida eventual de Nicolás Maduro, y que intentaran mantener en el país una estructura encabezada por Diosdado Cabello. Malavé quiso escuchar además de la propia María Corina, ¿cómo se aplicaría la justicia a toda esta gente, si habría amnistía y -aunque se habla de invasión- si lo que realmente se pediría a EEUU es la ayuda y no, una intervención militar?

En su respuesta, Machado definió: “Venezuela ha estado ocupada por fuerzas del crimen nacional e internacional. Los venezolanos hemos llevado adelante una lucha heroica; han sido 17 episodios de diálogo donde el régimen reiteradamente ha violado todos los compromisos. Hemos estado durante años con la sociedad organizada en protestas y demostraciones y ha habido un ataque brutal con detenciones, heridos y muertos; hemos llevado adelante más de 30 elecciones, cada vez más manipuladas y controladas por el régimen, hasta que finalmente el 28 de julio de 2024 demostramos la victoria y la respuesta del régimen fue de más brutalidad y represión. Además, ha quedado claro como el régimen se ha aliado con fuerzas externas de otros regímenes como Irán, Rusia y grupos del crimen y el terrorismo global como Hezbolah, Hamás, la red de carteles y las guerrillas que operan en Venezuela”.

Y amplió, “ha quedado claro que los venezolanos estamos pidiendo apoyo para liberar a Venezuela y desocupar al país, para hacer valer el mandato soberano de nuestro pueblo. Eso fundamentalmente se expresa cortando las fuentes de financiamiento que es lo que soporta la estructura de represión del régimen de Nicolás Maduro, es lo que hemos pedido, cortar esos flujos de fondos criminales que vienen del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del contrabando del oro, de las armas, del contrabando de seres humanos, del lavado de capitales”.

En estos momentos, amplió la líder, “las estructuras de inteligencia financiera o los sistemas judiciales de distintas naciones tienen muchísima información de cómo se manejan esas redes criminales (que respaldan al régimen venezolano) y eso es lo que estamos empezando a ver y ha quedado claro. “ Por eso se está pasando de los tecnicismos a la acción; es lo que ha creado esta nueva realidad hacia Venezuela, donde el régimen entiende que es real y en serio y que la presión para elevar el costo de permanencia se les va a seguir incrementando”, advirtió.

“Al final, veremos un proceso de transición donde como hemos dicho, la sociedad venezolana no quiere venganza, quiere justicia y habrá justicia”.

María Corina hizo una advertencia, “en una transición, todas esas estructuras del crimen que hoy operan en Venezuela serán desarticuladas y el gobierno legítimo, el estado, ejercerá el monopolio de las armas y el respeto de la soberanía nacional, hasta el último milímetro”.

En cuanto al interés de EEUU en la solución del conflicto y la crisis venezolana, Machado precisó que se trata de un tema prioritario de seguridad nacional, tanto para Estados Unidos como para la seguridad hemisférica. Y apuntó que para la desarticulación de los grupos criminales que operan en territorio venezolano, en complicidad con el régimen, además de tener estudiado cómo se procedería a desactivar estas amenazas, también se establecería algún tipo de cooperación con agencias y gobiernos de distintas partes del mundo.

En su visión de liderazgo con una mirada a otras naciones del hemisferio, la premio Nobel precisó que la lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba y de Nicaragua. También dijo en un mensaje a todos los cubanos, “una vez que Venezuela sea liberada, vamos a luchar también por la libertad de Cuba”.

A sus compatriotas en exilio María Corina les aseguró que el principal propósito es garantizarles la posibilidad de regresar a un país tranquilo y seguro.

Y en un mensaje esperanzador para esa tierra que todos los venezolanos ansían recuperar, Machado anticipó la certeza de que a pesar de los vínculos del régimen con grupos criminales, alberga la confianza de que “la inmensa mayoría de las fuerzas armadas venezolanas y la policía, en el instante que inicie la transición, van a acatar órdenes, lineamientos, instrucciones de los superiores que serán designados por la autoridad civil debidamente electa por los venezolanos.