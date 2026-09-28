Detienen a los suegros de un ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros

El ejecutivo del The New York Times fue encontrado con múltiples disparos (Facebook)

LOS ÁNGELES — Las autoridades de California investigan este lunes el asesinato de un ejecutivo de ingeniería del diario The New York Times supuestamente baleado por sus suegros el fin de semana en el estacionamiento de un parque popular del Área de la Bahía de San Francisco.

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida con múltiples heridas de bala, la tarde del sábado en el aparcamiento del Dublin Sports Grounds en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del Estado Dorado, y se certificó su fallecimiento en el lugar de los hechos, según el Ayuntamiento de Dublín.

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El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos. Las autoridades localizaron y encontraron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes señalaron como los supuestos responsables del homicidio.

La pareja fue identificada como los suegros de la víctima.

Ambos permanecen detenidos en la cárcel a la espera de la presentación de cargos, indicó —en un comunicado— la policía, que investiga las causas del crimen.

Un portavoz de The New York Times confirmó a Fox News Digital que McKinsey ocupaba el cargo de director de ingeniería en New York Times Games. Llevaba trabajando en la empresa desde enero de 2023.

Un sargento de policía encontró el cuerpo

El sábado, sobre las 15:08 hora local, un sargento de la Policía de Dublín que circulaba cerca del complejo deportivo vio a un hombre tirado en el aparcamiento y se detuvo para averiguar qué pasaba.

En ese mismo momento, los operadores empezaron a recibir varias llamadas al 911 en las que se informaba de un tiroteo, según las autoridades.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a McKinsey con múltiples heridas de bala. Con la ayuda de los testigos, los agentes identificaron y detuvieron rápidamente a dos sospechosos que se habían quedado en el lugar de los hechos, según informó la policía.

Según las autoridades, los dos fueron detenidos como sospechosos de asesinato e ingresados en la cárcel de Santa Rita. La pareja comparecerá ante el juez el miércoles, probablemente acusada de asesinato en primer grado, según consta en los registros penitenciarios

Los detectives siguen investigando las circunstancias que rodean el tiroteo mortal y aún no han revelado ningún posible motivo.

Acusado de delitos menores de abuso infantil

Los registros judiciales del condado de Alameda muestran que McKinsey fue acusado en 2025 de dos delitos menores de abuso infantil.

Según la declaración de causa probable, su esposa informó que su hijo de 6 años había sido golpeado en la cara con la mano abierta por su esposo, identificado como McKinsey.

Otra declaración señala que una niña de dos años que se encontraba en el piso de arriba había sido dejada sin supervisión. Los agentes indicaron que McKinsey había dejado a la niña sola durante más de una hora mientras él iba de compras.

El San Francisco Chronicle informó que se había declarado inocente de esos cargos y que se le había ordenado tomar 12 clases de crianza de los hijos.

También se denunció un incidente de violencia doméstica ocurrido en 2018, en el que McKinsey supuestamente agarró del brazo izquierdo a su esposa y le dejó un hematoma.

En su perfil de LinkedIn, McKinsey también afirma haber obtenido una maestría en informática en la Universidad de California en Berkeley y una licenciatura en ciencias en el Instituto Tecnológico de Georgia.

Antes de su aparición en el New York Times, su perfil de LinkedIn indicaba que había sido gerente de ingeniería en Splunk.

FUENTE: on información de EFE/Fox News Digital/ Crimen en la D