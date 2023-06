Día de los Trabajadores Agrícolas en EEUU: ¿Cómo celebrarlo?

Por eso en Estados Unidos hay un día para celebrar a estos trabajadores por su sacrificada labor. Y es este 8 de junio. Al menos según la página Days of the Year, pues también puede dedicarse el 21 de marzo al Día Nacional de los Trabajadores Agrícolas, pues en marzo pasado el presidente Joe Biden emitió una proclamación que plantea: "en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente proclamo el 21 de marzo de 2023 como Día Nacional de la Agricultura. Hago un llamado a todos los estadounidenses para que se unan a mí para reconocer y reafirmar nuestro compromiso y aprecio por los agricultores, trabajadores agrícolas, ganaderos, pescadores, silvicultores y todos aquellos que trabajan en el sector agrícola de nuestro país en todo el país".