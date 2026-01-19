Dictadura intenta camuflar con propaganda el fracaso militar en Venezuela

LA HABANA — Dos oficiales de las fuerzas armadas llegaron pasadas las siete y media de la mañana a una empresa estatal ubicada en la provincia de Cienfuegos, 300 kilómetros al suroeste de La Habana, para participar en el matutino laboral. Cuenta un trabajador que desde hace seis meses están parados por déficit de materias primas, combustible y maratónicos apagones de más de veinte horas.

“Cuando llegamos a la agrupación, marcamos la tarjeta de entrada y después del matutino nos ponemos a dar cháchara (conversar). Cuando llega el mediodía, no hay nadie en la empresa. Pero desde que levantaron en peso (capturaron) a Maduro en Venezuela , se ha armado tremendo corre-corre y han regresado los matutinos con la muela política, las consignas y ya activaron la preparación militar en caso de una agresión yanqui”.

“Al día siguiente de la visita de esos dos oficiales, que vinieron acompañados de los ‘factores' —director de la empresa, funcionarios del partido comunista municipal y de organizaciones estatales—, varios instructores descargaron cajas con fusiles AKM y un camión militar trajo a remolque una batería antiaérea conocida como Cuatro Bocas, una antigualla de la Segunda Guerra Mundial”.

“Imagínate, un grupo de personas entre 50 y 60 años, fuera de bandeja (mal alimentados) y sedentarios, se arrastraban por la yerba con un fusil apuntando a un supuesto enemigo. Nos formaron en una fila como si fuéramos un escuadrón. El chucho (bromas) fue tremendo. Le dijimos al muchacho que nos adiestraba en usar el AKM que éramos el batallón suicida”.

Verdadero circo

“Si los Delta Force nos ven, nos cogen lástima. Con tres o cuatro miopes de remate, somos más una amenaza para nuestras tropas que para las del enemigo. Hasta los instructores se partían de risa con nuestra torpeza. Ellos mismos saben que todo es un circo. Que si llegan los yanquis, ni la olemos, con ese armamento de museo. Aquello fue un relajo”, relata el trabajador.

En un país con una inflación galopante, economía en caída libre y un modelo político que no funciona, es paradójico que el régimen dedique considerables recursos a la propaganda y rescatar anacrónicas doctrinas de la Guerra Fría aplicadas por el dictador Fidel Castro.

La matriz de lo que se conoce como revolución cubana es la insurgencia y la subversión. Siempre fue un proyecto más militar que económico. Desde la llegada al poder a punta de fusil en enero de 1959, Castro gobernó a golpe de voluntarismo y movilizaciones populares en nombre de una amenaza militar y un descabellado plan económico que permitiría sacar al país del subdesarrollo.

Genio manipulador

Fidel Castro fue un mitómano de libro. Y un narcisista peligroso. Las mentiras y falsas promesas eran parte de su estrategia política. Dijo que no era comunista en 1959, y dos años después implementó el sistema marxista en la Isla. Prometió que en Cuba se produciría tanta leche como Holanda, carne de res como Argentina y que La Habana sería una ciudad superior a Nueva York. Sus fracasos económicos, falsedades y estupideces permiten compilar varios tomos.

Pero Castro no era un tonto. Fue un genial manipulador que engatusó durante décadas a millones de cubanos con su extensa verborrea. Su táctica era la constante movilidad política, social y económica. No acomodar al pueblo. No dejarlo pensar. Con el control absoluto de los medios informativos le fue muy fácil adoctrinar a la mayor parte de los cubanos.

Destruyó la economía, los valores cívicos y arruinó al país. Pero se forjó un mito en la izquierda internacional antiestadounidense explotando la leyenda de David frente a Goliat. Sus éxitos solo fueron retóricos. El régimen tuvo una oportunidad de salvarse cuando su hermano Raúl Castro lo sustituyó e implementó tímidas reformas y sepultó una parte de los disparates de Fidel.

El poder a toda costa

La mayoría de los países le condonaron la deuda y el presidente Obama le tendió alfombra roja. Pero la mediocridad política y el temor a perder el poder revertieron los cambios. Y su delfín Miguel Díaz-Canel, un grisáceo capataz, apostó por la continuidad. Pero los tiempos son otros. El fracaso de los operadores políticos y sus servicios especiales es una clara señal de que el régimen padece de una aguda distopía.

Hablan de Rusia como si fuera la extinta URSS. Cuando ven a Putin, lo confunden con Brezhnev. Y creen que el camarada Xi Jinping los va a rescatar del fracaso. La dictadura cubana está paralizada en el pasado. Viven de la nostalgia de aquellos tiempos de Guerra Fría. Incluso sus servicios especiales, instruidos por la antigua KGB y la STASI de la Alemania del Este, que fue capaz de colar espías en instituciones del gobierno de Estados Unidos, se han ido degradando como todos los sectores del país.

Según un exoficial de contrainteligencia, “era lo previsible que no pudieran evitar la captura de Nicolás Maduro. Los más profesionales emigraron o se jubilaron. Los servicios especiales fueron secuestrados por las fuerzas armadas de Raúl Castro. Prevaleció más la lealtad que el talento. Ahora solo sirven para reprimir a la oposición y a la población. Pero no para los juegos de espías ni maniobrar en el actual tablero geopolítico. No hay capacidad humana ni dinero”.

Maduro engañado

Enrique García, exoficial de la inteligencia que desertó en 1989, contó en el programa del destacado periodista Juan Manuel Cao que “el MININT engañó a Maduro cuando le propuso contratar a escoltas cubanos para su seguridad personal”.

Carlos Calvo, antiguo guardaespaldas de Fidel Castro, exiliado en Miami, en su canal de YouTube explicó que el fracaso “de la escolta de Maduro a la brillante operación de captura de las fuerzas Delta viene precedido porque no funcionó el sistema”.

Según Calvo, “la seguridad personal en Cuba, sobre todo la de Fidel, trabajaba en base a la información que aportaba la inteligencia y contrainteligencia. Además, contábamos con un servicio propio de contrainteligencia y varios anillos de seguridad con miles de hombres. Sin ese trabajo mancomunado, el sistema de protección es vulnerable”.

Un militar que prestó servicio en Venezuela afirma que “las FAR y el MININT viven del mito pasado. Ahora están lastrados por la corrupción, el amiguismo y la necesidad de ganar divisas. Mis condolencias por los colegas fallecidos. No estaban preparados, desconocían los nuevos escenarios de guerra donde la electrónica, cibernética, usos de drones furtivos y armas láser y magnéticas dan una notable ventaja operativa al adversario”.

Escudos humanos

“Querer vender la narrativa del heroísmo y falso patriotismo, retomar los actos de reafirmación revolucionaria y preparación militar con armas obsoletas es utilizar al pueblo como escudo humano. Si apuestan por inmolarse, espero que estén en primera fila. Pintan un escenario de guerra de ocupación en sus cabezas. Si Trump aprueba un golpe, será quirúrgico. No verán de dónde le disparan. En ese teatro de operaciones de nada valen los AKM ni las viejas Katiuskas”.

Para la dictadura, movilizar a un pueblo descontento con el pésimo manejo de los servicios básicos, frustrado por extensos apagones y la mala alimentación, es un intento de reconectar con el ciudadano de a pie esgrimiendo el nacionalismo barato.

Utilizan en esa campaña mediática a la aburrida prensa oficial y redes sociales administradas por organismos del régimen. Y a la Seguridad del Estado para reprimir a los que apoyan una hipotética intervención y publican memes ridiculizando a los gobernantes.

Una joven residente en Santiago de Cuba fue citada por la policía política por publicar en su muro de Facebook e Instagram una encuesta en la cual se debía elegir a quién votarían como presidente en la Isla: Díaz-Canel o Marco Rubio. El secretario de Estado ganó por escandalosa mayoría.