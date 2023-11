Donald Trump declara ante la justicia por un caso de fraude familiar

Trump ha sido multado por Engoron en dos oportunidades. Una por 5.000 dólares y otra por 10.000 dólares, al dictaminar que el expresidente había violado una orden de silencio impuesta después de que criticaras al secretario del juez en las redes sociales.

Trump ha comparecido dos veces por este caso: el 10 de agosto de 2022 y el 13 de abril de este año.

La demanda, entablada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusa a Trump y a su compañía de supuestamente mentir en balances financieros a bancos, compañías aseguradoras y otros al inflar el valor de su patrimonio para obtener financiamientos.

Trump es el gran favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano rumbo a las elecciones de 2024. Sobre el juez federal que presidirá su juicio en Washington, por presuntamente conspirar para anular las elecciones estadounidenses de 2020, el exmandatario indicó a la prensa que le había quitado su "derecho a hablar". "Me han quitado la palabra. Soy un candidato que se presenta a las elecciones y no se me permite hablar", comentó visiblemente molesto.

En una de las comparecencia Trump se defendió ante los medios de prensa del acoso judicial del que es víctima de manera insólita como el presidente 45 de Estados Unidos.

Fraude o cacería?

Este caso civil no contará con jurado y será el juez quien decida la suerte de Trump, quien es el favorito para convertirse en el candidato republicano de cara a las presidenciales de 2024.

Hasta ahora han testificado dos de sus hijos -Donald Jr y Eric, ejecutivos de la Organización Trump.

Antes de los argumentos iniciales, Engoron dictaminó que la oficina de James había mostrado "pruebas concluyentes" de que Trump había exagerado su patrimonio neto en documentos financieros entre 812 millones y 2.200 millones de dólares entre 2014 y 2021.

Como resultado, el juez ordenó la liquidación de las empresas que gestionaban los activos en cuestión, como la Torre Trump y los 40 rascacielos de Wall Street, en Manhattan, y la finca Seven Springs, en las afueras de la ciudad. Esa orden está en suspenso a la espera de la apelación.

El presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump niega alguna ilegalidad

No obstante, esta es una práctica que se ha vuelto común entre empresarios y grandes empresas durante décadas, pero es ahora que se emplean las reglas contra Trump en una enloquecida búsqueda de la izquierda (visiblemente favorecida por la Justicia) por dañar el poder económico del expresidente.

Trump niega haber cometido ilegalidad alguna, dice que su patrimonio más bien ha sido subvaluado y sostiene que los balances tenían avisos en que se le advertía a bancos y otras instituciones que mejor revisaran las cifras por su cuenta.

"Todo esto es un montaje del Departamento de Justicia. Está todo montado por Biden y por los secuaces que le rodeen para intentar colarle otra victoria electoral", enfatizó.

La fiscal general empezó a investigar a Trump en 2019 luego de que Cohen dijo ante el Congreso que el Trump "mentía sobre el valor de sus bienes" para conseguir préstamos bajo condiciones favorables y exenciones de impuestos.

Un asunto de familia

Los abogados de Trump rechazan las acusaciones de fraude, argumentando que las valoraciones inmobiliarias son subjetivas y que los bancos que dan préstamos a la organización no han perdido dinero.

Donald Jr y Eric Trump han insistido en que no participaron en la preparación de ninguno de los estados financieros anuales de la organización, habiendo dejado esa tarea a los contables, aunque los fiscales enfrentaron a Eric con correos electrónicos que parecen contradecir esas afirmaciones.

La hija de Trump, Ivanka, que ya no tiene responsabilidades oficiales dentro de la Organización Trump, se espera que suba al estrado.

