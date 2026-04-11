sábado 11  de  abril 2026
DESACUERDO

Netanyahu advierte a España que "pagará un precio de inmediato" por insultos a soldados israelíes

Netanyahu acusó a España de librar una guerra diplomática contra Israel. Pedro Sánchez solicitó a la UE para que rompa la asociación con Israel

&nbsp;El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que no acepta ofensas al ejército israelí el más&nbsp;íntegro del mundo (AFP)

 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que no acepta ofensas al ejército israelí "el más

 íntegro del mundo" (AFP)

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes, 1º de abril, al gobierno de España de difamar a los soldados israelíes y llevar a cabo una guerra diplomática contra su país.

Anunció la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, una plataforma internacional de ayuda y logística a Gaza.

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“Israel no permanecerá en silencio ante a quien ante quienes nos ataca. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de la FDI, los soldados del ejército más íntegro del mundo", expresó Netanyahu en un video difundido por su oficina.

Aseguró que la expulsión de los representantes españoles de Kiryat Gat responde a la reiterada postura de España tiene en contra de Israel.

“Quienes ataquen al Estado de Israel en lugar de a regímenes terroristas no serán nuestros aliados, en lo que respecta al futuro de la región, apuntó”. “Quienes ataquen al Estado de Israel en lugar de a regímenes terroristas no serán nuestros aliados, en lo que respecta al futuro de la región, apuntó”.

Y concluyó, "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y hostilidad”.

No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato."

El centro de coordinación cívico-militar CMCC por sus siglas en inglés, es el complejo multinacional emplazado desde el pasado noviembre en Kiryat Gat, sur de Israel, para dar continuidad al plan de paz promovido por Estados Unidos y avanzar de cara a una futura reconstrucción y estabilización de la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

En el CMCC participan representantes de varios países aliados, socios internacionales implicados en la coordinación de la ayuda humanitaria, la seguridad y los preparativos para la reconstrucción de Gaza.

Entre ellos se encontraba España que había enviado funcionarios para integrarse a este mecanismo multilateral multinacional junto a delegaciones de otros gobiernos occidentales mentales y organismos internacionales.

Sánchez responde a Netanyahu

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió a las advertencias del primer ministro de Israel, con la solicitud a la Unión Europea de romper el acuerdo de asociación con Israel, que esta semana llevó a cabo una intensa oleada de ataques en el Líbano con más de 300 muertos.

En un discurso durante un foro en Barcelona, Sánchez acusó al país gobernador por Netanyahu de llevar a cabo “flagrantes” violaciones del derecho internacional humanitario.

El acuerdo de la asociación Unión Europea Israel en vigor desde 2000 Es el marco que regula las relaciones políticas comerciales de cooperación entre ambas partes y establece que estas relaciones deben basarse en el respeto de los derechos humanos y principios democráticos.

Sánchez reivindicó la unidad e independencia europea en política exterior y defensa.

El cruce de palabras ha aumentado la tensión entre ambos países sobre todo por la guerra contra el Líbano.

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FUENTE: Con información de EFE

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