miércoles 15  de  julio 2026
MEDIO ORIENTE

EEUU arrecia bombardeos contra objetivos militares en Irán

Días después de que ser firmara un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en el Medio Oriente, los radicales islámicos atacaran tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán.&nbsp;

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 

EAMAN DANIEL KIMMELMAN US NAVY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos arreció este miércoles los bombardeos contra objetivos militares del régimen iraní, implementó el bloqueo naval a los puertos y controla ahora el Estrecho de Ormuz, después que los terroristas de Teherán destruyeran el memorando de entendimiento logrado en busca de un acuerdo definitivo.

Días después de que se firmara un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en el Medio Oriente, los radicales islámicos atacaron tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz que se negaron a pagar peaje, lo que provocó la inmediata reacción del gobierno en Washington.

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Hasta ese momento, Trump había tolerado otras violaciones de alto al fuego para mantener la calma y llegar a una solución, pero los extremistas volvieron a romper el trato.

El ejército estadounidense confirmó una nueva "ola de ataques" este miércoles, una andanada que duró 90 minutos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán regrese a la mesa de negociaciones de manera responsable y sin mentiras.

Los terroristas iraníes colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje "Mataremos a Trump", según un video de AFPTV.

Los terroristas iraníes bajo intenso fuego

La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval el martes.

Se ha confirmado que Irán no va a renunciar a su programa nuclear militar (no permitió la entrada de expertos nucleares al país) y afirma que va a cobrar peaje y controlar el Estrecho de Ormuz, una vía marítima internacional abierta sin jurisdicción de Irán.

Estos dos temas centrales, que atentan contra la seguridad de EEUU y del comercio mundial, no serán aceptados por Washington, que ha advertido a los terroristas que si no entienden a las buenas, será a base de bombardeos y ataques.

La ofensiva militar estadounidense se reanudó el 7 de julio, después de los ataques a barcos civiles en el Golfo que realizó Irán, en un claro mensaje de que no quieren acuerdo ninguno, sino la extrema violencia y la guerra.

La actitud de los terroristas iraníes socavaron los esfuerzos diplomáticos para aplicar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratificaba el alto al fuego.

De momento, los ataques no se han dirigido a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo. Pero Washington no descarta la posibilidad de bombardear las fuentes de energía del régimen islámico, el mayor promotor del terrorismo mundial durante décadas.

Israel, que desató la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, no se ha unido a las nuevas hostilidades.

La ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada por Estados Unidos el miércoles, según la agencia de noticias gubernamental Irna.

En el sureste del país murieron siete militares al ser alcanzados por misiles estadounidenses contra un cuartel situado cerca de la ciudad de Iranshahr, informó el ejército iraní.

Teherán ha vuelto a atacar instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania.

FUENTE: Con información de AFP.

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