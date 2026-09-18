Fiscalía pide al juez orden para proteger información telefónica y otras evidencias en caso de Maduro

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).

MIAMI.- La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Alvin K. Hellerstein una orden de protección y una serie de reglamentaciones para los teléfonos, las computadoras y otros dispositivos que pertenecen o están vinculados con el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Nueva York y están siendo investigados por cargos relacionados con narcoterrorrismo.

La información fue difundida este viernes por la periodista e investigadora venezolana Maibort Petit, quien sigue el proceso.

"Esto es una bomba desde el punto de vista de lo que se conoce como la evidencia digital que entra al caso de Maduro y Flores y esto lo hace la Fiscalía. Es decir, hoy la Fiscalía introdujo frente al juez Hellstein una solicitud para proteger la información que encontraron en teléfonos y las computadoras y otros dispositivos vinculados directamente a Nicolás Maduro y a Cilia Flores", dijo Petit en sus redes sociales.

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de EE. UU. solicitó al juez Alvin K. Hellerstein una orden para proteger la evidencia digital vinculada a Nicolás Maduro y Cilia Flores, obtenida de celulares, computadoras y otros dispositivos.

El análisis completo en Maibort Petit Sin Filtros. pic.twitter.com/4flbfgN0DM — Maibort Petit (@maibortpetit) September 18, 2026

La periodista también señaló que hay un nuevo párrafo "que autoriza el intercambio entre ambos acusados de determinada información almacenada electrónicamente. Según la Fiscalía, las defensas de Maduro y Flores aceptaron expresamente esta modificación".

Según el expediente del caso, las partes ya habían acordado una orden de protección destinada a regular el manejo de documentos, registros y otros materiales entregados durante el proceso.

Los cuatro cargos principales que pesan sobre Maduro son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos de posesión de armas y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El dirigente chavista, de 63 años, enfrenta una potencial pena de cadena perpetua. El inicio del juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.

A Cilia Flores se le señala de cargos vinculados con presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal de Maduro, según la acusación.

El pasado 3 de septiembre, Nicolás Maduro pidió a la justicia estadounidense desestimar los cargos en su contra, y apeló a su inmunidad como jefe de Estado. El exdictador lleva ocho meses detenido en EEUU tras su captura en enero.

"Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en ejercicio en el momento en que se presentaron los cargos", señaló el texto de la defensa.

Según los abogados Barry Pollack y Anna Estevao, "la inmunidad de los jefes de Estados soberanos constituye un principio fundamental del derecho internacional". Sin embargo, EEUU no reconoció a Maduro como Jefe de Estado.

Esta semana, la Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 8 de octubre próximo la audiencia en la que decidirá si es procedente la solicitud de Cilia Flores de salir de prisión a cambio de un arresto domiciliario en una vivienda privada en la ciudad, mientras prosigue el proceso penal.

Culpabilidad de Alex Saab

El empresario colombiano Alex Saab se declaró el martes culpable de lavado de dinero en Estados Unidos y accedió a "dar información completa" a las autoridades estadounidenses en la que implica a "altos funcionarios de Venezuela", según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

Saab, a quien le fue otorgada la nacionalidad venezolana y fue ministro de Maduro, es señalado por las autoridades estadounidenses como testaferro del depuesto dictador chavista.

En el documento de la Fiscalía, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado admitió que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas.

FUENTE: Con información de Maybort Petit/AFP