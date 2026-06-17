miércoles 17  de  junio 2026
MEMORANDO

Irán promete diluir su uranio enriquecido y EEUU ofrece fondo de reconstrucción

Ambos países negociarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán "con la metodología para realizar la dilución bajo la supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)"

El Organismo iraní de Energía Atómica muestra varias centrifugadoras en la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el centro de Irán.&nbsp;

El Organismo iraní de Energía Atómica muestra varias centrifugadoras en la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el centro de Irán. 

Organismo Internacional de la Energía Atómica, via AP, Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Teherán se [compromete] a diluir su uranio enriquecido y Estados Unidos a patrocinar junto a países aliados un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán, según el protocolo de acuerdo entre ambos países divulgado por fuentes oficiales estadounidenses este miércoles.

Irán podrá volver a vender petróleo una vez que el memorando sea firmado, según el texto divulgado a periodistas.

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Ambos países negociarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán "con la metodología para realizar la dilución bajo la supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)", afirmó un alto funcionario del gobierno, leyendo el texto.

En "coordinación con socios regionales", Estados Unidos "se compromete a desarrollar un plan definitivo y mutuamente acordado de reconstrucción y desarrollo económico para la República Islámica de Irán por un valor de 300.000 millones de dólares", agregó.

FUENTE: Con información de AFP.

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