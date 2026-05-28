Ataque con cuchillo en Suiza deja tres heridos y es investigado como terrorismo

Los viajeros pasan junto a un vehículo policial estacionado frente a la estación central de trenes donde un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en Winterthur, cerca de Zúrich, el 29 de mayo de 2026. La policía cantonal de Zúrich informó que el presunto autor del ataque, un suizo de 31 años, fue arrestado y que su móvil está siendo investigado. Las tres personas heridas en el ataque en Winterthur tenían 28, 43 y 52 años y eran todas ciudadanas suizas, según la policía.

AFP