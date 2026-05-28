jueves 28  de  mayo 2026
SUCESOS

Ataque con cuchillo en Suiza deja tres heridos y es investigado como terrorismo

Funcionarios de seguridad del cantón de Zúrich señalaron que existen indicios claros de motivaciones extremistas detrás del ataque perpetrado en una estación de tren

Los viajeros pasan junto a un vehículo policial estacionado frente a la estación central de trenes donde un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en Winterthur, cerca de Zúrich, el 29 de mayo de 2026. La policía cantonal de Zúrich informó que el presunto autor del ataque, un suizo de 31 años, fue arrestado y que su móvil está siendo investigado. Las tres personas heridas en el ataque en Winterthur tenían 28, 43 y 52 años y eran todas ciudadanas suizas, según la policía.

Los viajeros pasan junto a un vehículo policial estacionado frente a la estación central de trenes donde un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en Winterthur, cerca de Zúrich, el 29 de mayo de 2026. La policía cantonal de Zúrich informó que el presunto autor del ataque, un suizo de 31 años, fue arrestado y que su móvil está siendo investigado. Las tres personas heridas en el ataque en Winterthur tenían 28, 43 y 52 años y eran todas ciudadanas suizas, según la policía.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SUIZA.- Un ataque con cuchillo perpetrado por un hombre, que según reportes, gritó "Allah Akbar" ("Dios es el más grande") y que hirió a tres personas en una estación de tren suiza este jueves fue un "acto terrorista", afirmó un funcionario regional de seguridad.

"Estoy calificando esto excepcionalmente de ataque terrorista", declaró a los periodistas Mario Fehr, responsable de seguridad del cantón suizo de Zúrich.

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