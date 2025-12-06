sábado 6  de  diciembre 2025
EEUU endurece controles y anuncia "tarifa de aprehensión" de $5.000 a inmigrantes irregulares

El jefe de la Patrulla Fronteriza precisó que la tarifa aplicará a todas las personas de 14 años o más que ingresen sin inspección

&nbsp;Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — A casi todos los inmigrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos se les impondrá una “tarifa de aprehensión” de 5,000 dólares, según informó el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, en un mensaje difundido en la red social X.

La medida forma parte del amplio paquete migratorio firmado por el presidente Donald Trump en julio, descrito por él como un “gran y hermoso proyecto de ley”.

Banks precisó que la tarifa aplicará a todas las personas de 14 años o más que ingresen sin inspección, sin importar cómo o cuándo entraron, su lugar de residencia actual o cualquier procedimiento migratorio en curso.

“Este mensaje se aplica a todos los inmigrantes ilegales”, escribió el jefe de la Patrulla Fronteriza.

El anuncio se produjo el mismo día en que se presentó una demanda federal en nombre de 21,500 inmigrantes que enfrentan multas diarias de 998 dólares, que podrían acumularse hasta 1.8 millones de dólares por persona por permanecer ilegalmente en Estados Unidos.

Los abogados alegan que sus representados han intentado cumplir con la ley migratoria, según reportó Fox News.

En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya había establecido un pago obligatorio de 1,000 dólares para inmigrantes en libertad condicional, con el fin de “instituir la rendición de cuentas y prevenir el fraude desenfrenado en el sistema”.

Incentivos para la autodeportación

El DHS lanzó esta semana una campaña promocional descrita como una “oferta de vacaciones única en la vida”, ofreciendo a inmigrantes ilegales un paquete de “Cyber Monday” que incluye:

  • Vuelo gratuito a su país de origen.

  • Bonificación de 1,000 dólares por salida voluntaria

Según datos del DHS citados por Fox News, el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona asciende a 17,000 dólares, razón por la cual el Gobierno está promoviendo programas de autodeportación.

Quienes acepten el ofrecimiento también podrían recibir perdón de multas o penalidades civiles, lo que les abriría la posibilidad de retornar legalmente en el futuro.

Deportaciones

La administración Trump anunció que el año fiscal 2025 cerró con 237,565 detenciones de la Patrulla Fronteriza, la cifra más baja desde 1970.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a Fox News Digital en octubre que el Gobierno está “en camino de romper récords históricos” con 600,000 deportaciones proyectadas para el final del año.

Según los datos oficiales:

  • Dos millones de inmigrantes ilegales han abandonado el país en 2025.

  • 1.6 millones se han autodeportado.

  • 515,000 fueron deportados.

  • 485,000 fueron arrestados.

Tras asumir el cargo, Trump desplegó personal adicional en la frontera sur y eliminó la política de “captura y liberación”, que permitía la liberación de inmigrantes irregulares mientras esperaban su audiencia migratoria.

FUENTE: Con información de Fox News

