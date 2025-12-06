USCIS crea unidad de investigación para detectar a extranjeros que representen "amenaza" para EEUU

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS , por sus siglas en inglés) anunció la creación de una unidad de investigación especializada para detectar a extranjeros terroristas, criminales y delincuentes que representan amenazas potenciales a la seguridad pública.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la administración Trump "mejorará drásticamente los controles para todos los ciudadanos extranjeros con el lanzamiento del nuevo centro de investigación".

MEDIDAS USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

El Centro de Investigación de USCIS, con sede en Atlanta, centralizará la investigación mejorada de extranjeros, lo que "permitirá a la agencia responder con mayor agilidad a los cambios en un panorama de amenazas en constante evolución".

Las nuevas medidas ocurren tras el mortal ataque a tiros del ciudadano afgano, Rahmanullah Lakanwal, contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió, mientras el segundo se recupera en un hospital.

El hombre gritó "Allah akbar" ("Dios es grande" en árabe) cuando abrió fuego, según uno de los militares presentes, citado en documentos judiciales publicados.

"Salvaguardar la seguridad del nacional"

La agencia federal emitió un comunicado en el que asegura que el papel que desempeña USCIS en el sistema de inmigración del país "nunca ha sido tan crucial". "A raíz de varios incidentes recientes de violencia, incluido el de un nacional extranjero que atacó a los miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, el establecimiento de este centro de investigaciones nos dará capacidades aún mejores para salvaguardar la seguridad del nacional y garantizar la seguridad pública”, dijo el director de USCIS, Joseph B. Edlow.

“Bajo la administración Biden, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se vio obligado a acelerar los procesos de inmigración y naturalización sin tener en cuenta cómo eso afectó la seguridad nacional y la seguridad de nuestras comunidades”, dijo Edlow.

“Cambiamos ese enfoque desde el primer día de la administración Trump. Bajo la administración del presidente Trump, estamos construyendo más medidas de protección que garantizan que el fraude, el engaño y las amenazas no violen la integridad de nuestro sistema de inmigración”, apuntó.

Tecnología de vanguardia

El funcionario explicó que la nueva unidad incluirá todas las capacidades de investigación y verificación clasificadas y no clasificadas y proporcionará una revisión complementaria más exhaustiva de las solicitudes y peticiones de inmigración. Estas revisiones aprovecharán las tecnologías de vanguardia, incluida la inteligencia artificial.

El centro utilizará los recursos de verificación de antecedentes del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias de ley y orden y de la comunidad de inteligencia para llevar a cabo este trabajo crítico y tendrá la tarea de realizar revisiones de las solicitudes pendientes, así como una revisión más holística de solicitudes ya aprobadas para extranjeros. Las revisiones priorizarán las solicitudes de los países de interés designados por el presidente.

FUENTE: Redacción