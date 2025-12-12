EEUU levanta las sanciones contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto despectivo durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en un juicio por supuesto golpe de Estado el 10 de septiembre de 2025. Moraes es señalado de instrumentalizar la justicia como arma represiva.

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó el viernes las sanciones contra el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, relator en el juicio por supuesto golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro .

Moraes fue sancionado en julio y Washington incluyó a su esposa, Viviane Barci de Moraes, unos meses después.

Ambas sanciones son retiradas, de acuerdo al listado actualizado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Tras una intensa ronda de negociaciones, el mes pasado el gobierno del presidente Donald Trump levantó un gravoso arancel del 40% a exportaciones brasileñas clave, entre ellas la carne de res, el café y los tomates.

Trump había impuesto el arancel adicional en respuesta al juicio de su aliado Bolsonaro.

El exgobernante brasileño cumple una condena de 27 años desde noviembre, acusado de un supuesto "golpismo" contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Lula y Trump acordaron en una llamada telefónica este mes intensificar la cooperación contra el crimen organizado, después de que ambos mantuvieran su primera reunión oficial en octubre.

Esto abrió una etapa de mejora en los lazos tras meses de creciente animosidad entre Brasilia y Washington.

Caza de brujas

Al imponer sanciones a Moraes a principios de este año, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que este "se había arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil".

La Cámara baja de Brasil aprobó el miércoles un proyecto de ley para intentar reducir drásticamente la pena de Bolsonaro, de 27 años a poco más de dos años, según el defensor del proyecto, el diputado Paulinho da Força.

Ese proyecto fue recibido por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, como un "primer paso para abordar esos abusos" en el proceso judicial contra Bolsonaro.

Estados Unidos ha expresado constantemente su preocupación por los intentos de utilizar el proceso legal para instrumentalizar las diferencias políticas en Brasil, y por lo tanto, celebra el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso brasileño como un primer paso para abordar estos abusos. Finalmente, estamos viendo el inicio de un camino para mejorar nuestras relaciones", escribió Landau en una publicación en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeputySecState/status/1999278658486145423&partner=&hide_thread=false The US has consistently expressed concern over efforts to use the legal process to weaponize political differences in Brazil, and therefore welcomes the bill passed by the lower house of the Brazilian Congress as a first step towards addressing these abuses. Finally we are seeing… — Christopher Landau (@DeputySecState) December 12, 2025

