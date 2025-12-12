viernes 12  de  diciembre 2025
Política

EEUU levanta las sanciones contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes

Las sanciones contra Moraes y su esposa son retiradas, de acuerdo al listado actualizado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto despectivo durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en un juicio por supuesto golpe de Estado el 10 de septiembre de 2025. Moraes es señalado de instrumentalizar la justicia como arma represiva.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto despectivo durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en un juicio por supuesto golpe de Estado el 10 de septiembre de 2025. Moraes es señalado de instrumentalizar la justicia como arma represiva. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó el viernes las sanciones contra el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, relator en el juicio por supuesto golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Moraes fue sancionado en julio y Washington incluyó a su esposa, Viviane Barci de Moraes, unos meses después.

Lee además
El delantero #10 de Santos, Neymar, ora al final del partido de fútbol Brasileirao Serie A entre Santos y Cruzeiro en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de Sao Paulo, Brasil, el 7 de diciembre de 2025. 
Fútbol

El Santos de Neymar se salva del descenso en Brasil
Ocho obras del pintor y escultor francés Henri Matisse fueron robadas recientemente en Sao Paulo, Brasil.
ARTES VISUALES

Detienen a sospechosos del robo de ocho obras de Matisse en Brasil

Ambas sanciones son retiradas, de acuerdo al listado actualizado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Tras una intensa ronda de negociaciones, el mes pasado el gobierno del presidente Donald Trump levantó un gravoso arancel del 40% a exportaciones brasileñas clave, entre ellas la carne de res, el café y los tomates.

Trump había impuesto el arancel adicional en respuesta al juicio de su aliado Bolsonaro.

El exgobernante brasileño cumple una condena de 27 años desde noviembre, acusado de un supuesto "golpismo" contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Lula y Trump acordaron en una llamada telefónica este mes intensificar la cooperación contra el crimen organizado, después de que ambos mantuvieran su primera reunión oficial en octubre.

Esto abrió una etapa de mejora en los lazos tras meses de creciente animosidad entre Brasilia y Washington.

Caza de brujas

Al imponer sanciones a Moraes a principios de este año, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que este "se había arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil".

La Cámara baja de Brasil aprobó el miércoles un proyecto de ley para intentar reducir drásticamente la pena de Bolsonaro, de 27 años a poco más de dos años, según el defensor del proyecto, el diputado Paulinho da Força.

Ese proyecto fue recibido por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, como un "primer paso para abordar esos abusos" en el proceso judicial contra Bolsonaro.

Estados Unidos ha expresado constantemente su preocupación por los intentos de utilizar el proceso legal para instrumentalizar las diferencias políticas en Brasil, y por lo tanto, celebra el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso brasileño como un primer paso para abordar estos abusos. Finalmente, estamos viendo el inicio de un camino para mejorar nuestras relaciones", escribió Landau en una publicación en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeputySecState/status/1999278658486145423&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informaciòn de AFP

