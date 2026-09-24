Netanyahu en la ONU: "Si no hubiéramos destruido las instalaciones nucleares de Irán, estaríamos todos muertos"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su discurso en Naciones Unidas.

NACIONES UNIDAS — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue "una de las decisiones más fáciles" que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, "todos estaríamos muertos".

"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho, estaríamos todos muertos", añadió el mandatario en un discurso grandilocuente ante una sala semivacía.

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Netanyahu aprovechó su discurso para arremeter contra el Reino Unido y Francia por su pasado colonialista, tras recibir críticas de esos países por la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, durante su discurso en la ONU.

"Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en el Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término", dijo ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"No tenemos elección"

Netanyahu reivindicó la presencia del "pueblo judío" en los territorios palestinos ocupados y los Altos del Golán sirios, también ocupados por Israel, y rechazó las acusaciones de "genocidio" durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene lugar en Nueva York, ante una sala que fue abandonada por la mayor parte de las delegaciones de países. "No tenemos elección", aseguró.

Los representantes israelíes se pusieron en pie para aplaudir a Netanyahu, que comenzó su discurso invitando a "otros cobardes morales" a abandonar la sala, y la Presidencia llamó al orden en varias ocasiones.

"En 1967, Israel estaba rodeado de enemigos que abiertamente dijeron que nos iban a destruir. Estábamos en Judea y Samaria —término con el que los políticos israelíes se refieren a Cisjordania— también en Gaza, en los Altos del Golán desde los días de Moisés", señaló, antes de afirmar que se acusa a su país de llevar a cabo políticas "colonialistas".

El primer ministro aseguró que décadas después, "los días en los cuales los judíos eran víctimas, en los que no se podían defender, han terminado". En este sentido, hizo un llamamiento a "los judíos del mundo" a que "vayan con la frente en alto, sean orgullosos, vayan con confianza, no se dejen intimidar".

Israel hace frente a terroristas

Netanyahu destacó que Israel está haciendo frente desde hace tres años a siete frentes. "Hamás, Hezbolá, los huíes, Irán, las milicias en Irak, las milicias en Siria, los terroristas palestinos en Cisjordania, todos se pusieron de pie y lucharon para borrarnos de la faz de la tierra, pero no lo lograron, porque en lugar de desmoronarnos, lo que hicimos fue atacarlos con nuestros grandes amigos estadounidenses", afirmó.

El jefe del Ejecutivo israelí hizo referencia una vez más a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, mientras que ha minimizado la violencia perpetrada por los colonos extremistas contra palestinos en Cisjordania.

El primer ministro israelí calificó de "delincuentes juveniles" a los colonos violentos que atacan a comunidades palestinas en Cisjordania ocupada, durante su discurso ante Naciones Unidas.

"Lo que (los medios) cubren es un puñado de delincuentes juveniles, unos 150 en total, que van o lanzan piedras, que talan olivos", dijo Netanyahu.

"No puedo soportar eso. No toleraré el vigilantismo", aseguró.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 israelíes viven allí en asentamientos junto a unos tres millones de palestinos.

Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y en los últimos meses se produjo un aumento de los ataques y robos perpetrados por colonos extremistas contra palestinos.

Netanyahu: Erdogan es "un tirano"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arremetió contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificándolo de "tirano", y afirmó que Turquía es "el último país en convertirse en un foco de propagación de mentiras antisemitas".

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu afirmó que Erdogan "ostenta el récord mundial" de encarcelar a periodistas y líderes de la oposición, "ocupa ilegalmente el norte de Chipre, miembro de la Unión Europea, y regularmente atenta contra Grecia, miembro de la OTAN".

"Ahora quiere apoderarse de Siria", aseguró, pero añadió que no le "sorprende" porque "prácticamente todos los días pide la destrucción de Israel".

Netanyahu en la ONU: "Si no hubiéramos destruido las instalaciones nucleares de Irán, estaríamos todos muertos"

FUENTE: Con información de EFE / AFP / Europa Press