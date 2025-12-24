ONU pide al régimen de Maduro liberar a teniente del Ejército detenido en 2021

La ONU concluyó que la privación de libertad del Primer Teniente venezolano Franklin Caldera Martínez es arbitraria y contraria al derecho internacional

CARACAS.- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al régimen de Nicolás Maduro a liberar de forma inmediata al Primer Teniente del Ejército Franklin Caldera Martínez, quien está próximo a cumplir cinco años en la cárcel.

La ONU concluyó que la privación de libertad del militar es arbitraria y contraria al derecho internacional, y exigió también la concesión de indemnización y otras medidas de reparación.

El Primer Teniente del Ejército Franklin Caldera Martínez "fue secuestrado el 11 de febrero de 2021 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio colombiano, permaneció incomunicado y torturado durante varios días y fue presentado ante un juez con retraso significativo. La ONU determinó que su detención preventiva se ha extendido por más de cuatro años sin base legal ni control judicial efectivo", señaló la organización Familia S.O.S Libertad en su cuenta en la red social X, este martes 23 de diciembre.

Franklin Caldera, presidente de Familia S.O.S Libertad y padre del Primer Teniente Caldera Martínez, señaló que la decisión de las Naciones Unidas representa "una certificación clara e inequívoca" de que el militar es un preso político.

Agregó: "No se trata de una opinión, sino de una determinación jurídica internacional que reconoce que fue detenido arbitrariamente, torturado y perseguido por razones políticas. El Estado (régimen) venezolano tiene ahora la obligación de reconocer esa condición, ponerlo en libertad de manera inmediata y reparar integralmente los daños físicos, psicológicos y familiares que ha causado”.

Militares detenidos

La ONG Foro Penal señaló que en el grupo de 902 presos políticos del régimen chavista, hay 174 militares. El 19 de diciembre se conoció que los militares acusados de asaltar el fuerte Paramacay en 2017, ubicado en el estado Carabobo, fueron condenados a 30 años de cárcel.

El ataque a la instalación castrense fue una acción militar desarrollada en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017. 23 personas fueron condenadas por este caso: 17 estaban detenidas desde hace más de ocho años, mientras que otras seis permanecían con medidas cautelares.

