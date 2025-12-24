miércoles 24  de  diciembre 2025
DDHH

ONU pide al régimen de Maduro liberar a teniente del Ejército detenido en 2021

El Primer Teniente Franklin Caldera "fue secuestrado" por la DGCIM y el ELN. La ONU determinó que su detención preventiva se ha extendido sin base legal

La ONU concluyó que la privación de libertad del Primer Teniente venezolano Franklin Caldera Martínez es arbitraria y contraria al derecho internacional

Cuenta en X de Franklin Caldera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al régimen de Nicolás Maduro a liberar de forma inmediata al Primer Teniente del Ejército Franklin Caldera Martínez, quien está próximo a cumplir cinco años en la cárcel.

La ONU concluyó que la privación de libertad del militar es arbitraria y contraria al derecho internacional, y exigió también la concesión de indemnización y otras medidas de reparación.

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Muere bajo custodia del régimen de Maduro exgobernador opositor procesado por "terrorismo"
TENSIONES

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera
TENSIONES

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

El Primer Teniente del Ejército Franklin Caldera Martínez "fue secuestrado el 11 de febrero de 2021 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio colombiano, permaneció incomunicado y torturado durante varios días y fue presentado ante un juez con retraso significativo. La ONU determinó que su detención preventiva se ha extendido por más de cuatro años sin base legal ni control judicial efectivo", señaló la organización Familia S.O.S Libertad en su cuenta en la red social X, este martes 23 de diciembre.

Franklin Caldera, presidente de Familia S.O.S Libertad y padre del Primer Teniente Caldera Martínez, señaló que la decisión de las Naciones Unidas representa "una certificación clara e inequívoca" de que el militar es un preso político.

Agregó: "No se trata de una opinión, sino de una determinación jurídica internacional que reconoce que fue detenido arbitrariamente, torturado y perseguido por razones políticas. El Estado (régimen) venezolano tiene ahora la obligación de reconocer esa condición, ponerlo en libertad de manera inmediata y reparar integralmente los daños físicos, psicológicos y familiares que ha causado”.

Militares detenidos

La ONG Foro Penal señaló que en el grupo de 902 presos políticos del régimen chavista, hay 174 militares. El 19 de diciembre se conoció que los militares acusados de asaltar el fuerte Paramacay en 2017, ubicado en el estado Carabobo, fueron condenados a 30 años de cárcel.

El ataque a la instalación castrense fue una acción militar desarrollada en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017. 23 personas fueron condenadas por este caso: 17 estaban detenidas desde hace más de ocho años, mientras que otras seis permanecían con medidas cautelares.

FUENTE: Con información de Familia SOS Libertad/ TalCual

Régimen de Maduro mantiene 62 presos políticos en desaparición forzada

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar la situación en Venezuela

ONU critica "opacidad de los decretos de Maduro" sobre el estado de conmoción externa

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Por Daniel Castropé
Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025.
CUBA

Óscar Pérez-Oliva Fraga: el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro que se alista para seguir la dinastía

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
TENSIONES

Zelenski denuncia conexión entre grabaciones de satélites chinos y ataques rusos a Ucrania

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida