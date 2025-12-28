Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era

MIAMI. - Hialeah vivió en 2025 un año de inflexión, celebró su centenario , aprobó unas cuestionadas pensiones, el costo del agua, aceleró inversiones en seguridad pública, vivió la renuncia del alcalde Esteban Bovo, dando paso a Jacqueline García-Roves como primera alcaldesa mujer en los 100 años de la ciudad; y todo culminó con las elecciones municipales de noviembre que llevaron a Bryan Calvo a la alcaldía y la definición de un nuevo gobierno donde prima la sangre joven.

Hialeah no celebró un aniversario cualquiera. El 2025 fue el año de su primer siglo de existencia y, para muchos residentes, una oportunidad de mirarse en el espejo. Esta ciudad trabajadora, de fuerte identidad hispana, principalmente cubana, marcada por la industria local, el pequeño negocio y una cultura política intensa.

Jacqueline García-Roves en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMERICAS para redactar este resumen del año dijo: “Poder gobernar en el año del centenario como primera mujer y que fueran los 100 años de Hialeah para mí ha sido un orgullo”. Para ella, la coincidencia de tres hitos —centenario, transición y primera alcaldesa— convirtió este año en un capítulo imposible de separar de la historia de la ciudad.

El centenario tuvo momentos simbólicos y públicos que reforzaron la narrativa de “Ciudad que Progresa”. Desde el tejido empresarial hasta los actos comunitarios, el mensaje fue claro: Hialeah llegó a 100 años con peso demográfico y económico en Miami-Dade, pero también con retos estructurales que se repiten en cada campaña: el precio del agua, servicios, vivienda asequible y seguridad.

Esteban Bovo y el cambio de silla

La noticia política que marcó el año llegó en primavera. Primero se anunció la decisión y luego se materializó. Esteban Bovo renunció a la alcaldía a partir del 27 de abril de 2025 para asumir un nuevo rumbo profesional. El impacto fue doble. Por un lado, alarma institucional en plena coyuntura electoral; por otro, el ascenso automático a la alcaldía de García Roves, entonces presidenta del Concejo de la ciudad.

La alcaldesa interina describió la transición con crudeza y humanidad. Dijo que hubo dudas internas, incluso entre empleados. No obstante, reconoció fue muy imponente pasar de concejal a alcaldesa. Lo explicó de la siguiente forma. “Como concejal uno vota, pero el alcalde es quien toma todas las decisiones, lleva el presupuesto, está viéndolo todo”. Asumir la alcaldía, no era solo un cambio de cargo, era un cambio de responsabilidades, de ritmo y de presión.

García-Roves destacó que no asumió el nuevo cargo “con la idea de sacar a nadie” y que tuvo que apoyarse en personas con experiencia operativa para navegar la administración diaria, mientras la ciudad entraba en un período de campaña electoral donde cada decisión se evaluaba con lupa.

Las pensiones: una bomba política de tiempo

Si hubo un tema que alimentó debates y sospechas fue el de las pensiones. El 11 de marzo, el Concejo votó 6-0 una enmienda que restableció el desembolso de prestaciones de jubilación a personas electas o empleadas por la ciudad, eliminando una restricción vigente por una década.

El detalle que encendió la polémica fue el carácter retroactivo de la iniciativa. La enmienda aplicó hacia atrás hasta octubre de 2021, un mes antes de que Bovo fuera elegido alcalde. Este tipo de decisiones, por su carga simbólica, se volvieron munición electoral, para algunos, una corrección administrativa; para otros, un privilegio político difícil de justificar en una ciudad donde muchos residentes sienten que el costo de vida no perdona.

Ese debate no terminó en marzo, quedó flotando en el ambiente y reapareció durante la campaña, sobre todo cuando los candidatos empezaron a hablar de “reformar el poder” y de cortar beneficios a figuras públicas.

La crisis eterna del agua

En Hialeah, hablar el problema del agua es hablar de identidad política. Es el tema que une al votante de todas las edades. La factura alta, lecturas cuestionadas, salideros, estimados, y un sistema que muchos sienten que no está diseñado para protegerlos.

García-Roves lo admitió, “el agua siempre ha sido un tema problemático, por lo cara que está”. Pero defendió sus dos líneas de trabajo. Un programa de ayuda para residentes, en especial personas mayores y familias que enfrentan costos altos. También su iniciativa de implantar medidores electrónicos, por una razón práctica, “le dice al residente si tiene algún salidero” que va a poder corregir a tiempo. Y elimina las excusas, “porque el medidor electrónico automáticamente va a mandar la lectura”.

El choque de fondo, sin embargo, fue institucional. La alcaldesa interina se plantó ante el aumento de tarifas impuesto por Miami-Dade y pidió auditar al Departamento de Agua y Alcantarillado del Condado de Miami-Dade. Sus números fueron directos. El alza cercana al 20% significaba un impacto de 16,2 millones de dólares, equivalente a unos 270 dólares por residente al año, y aseguró que su administración buscaría absorber ese golpe con dinero de las reservas para no trasladarlo de inmediato al bolsillo del ciudadano.

Presupuesto 2026: entre alivio y campaña

El primer presupuesto bajo García-Roves fue también un campo de batalla electoral. La alcaldesa presentó un plan de 507 millones de dólares, con una reducción del 1% frente al año previo, y prioridades bien marcadas: seguridad pública, agua, embellecimiento, luces, arreglos de calles y fondos vinculados al Real-Time Operations Center, recordó.

“De ese presupuesto salió un dinero para ayudar a las personas con el agua, se invirtió en luces en el centro operativo en tiempo real pinturas de calle, infraestructuras, esas son las prioridades”.

Pero su propuesta de rebajar en 1% la tasa de impuestos a la propiedad se convirtió en una disputa política. Hubo votaciones fallidas, posposiciones y presión de concejales que tenían en la mira las elecciones. Ella defendió su plan como el único viable sin recortar servicios esenciales y advirtió que una reducción mayor, como pretendían los concejales Jesús Tundidor y Melinda de la Vega pondría en riesgo policías, bomberos, parques y proyectos de la ciudad.

Al final, el Concejo aprobó mantener la tasa de amillaramiento en 6.3018 para el ciclo fiscal que inició el 1 de octubre de 2025, y el debate dejó una lectura clara: en año electoral, hasta las cifras del presupuesto se vuelven campaña.

alcaldesa Jaqueline García Roves Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah CESAR MENENDEZ DLA

Seguridad pública con tecnología, cámaras

Si el agua fue el dolor, la seguridad pública fue el orgullo institucional. Hialeah consolidó una narrativa de ciudad “de las más seguras” en Florida, respaldada por inversiones en tecnología, flota de autos y monitoreo.

El proyecto estrella fue el Centro de Operaciones en Tiempo Real, que García-Roves describió como uno de sus principales logros. “Uno de los logros principales es el Real Time Operation Center, al final pude concluirlo yo siendo alcaldesa”.

El centro se presentó oficialmente con un despliegue de infraestructura de más de 170 cámaras distribuidas por la ciudad y planes de expansión, además de personal civil y policial para operar la sala de monitoreo.

En paralelo, la administración reforzó el mensaje de apoyo a policías y bomberos, y dejó sobre la mesa un reto para 2026: los nuevos contratos laborales y la necesidad de retener talento en un mercado donde otras ciudades pueden pagar más.

El año que culmina, también tuvo su sombra, el arresto del exjefe policial Sergio Velásquez por acusaciones graves como lavado de dinero y fraude organizado. Un hecho que recordó que la confianza pública es frágil y que la transparencia seguirá siendo un tema central para la nueva administración.

Vivienda asequible y la batalla por retener a los jóvenes

Otro eje del año fue la vivienda asequible. La llamada “Ordenanza Tundidor” avanzó con una lógica adaptada a la realidad económica de Hialeah. La iniciativa impulsada por Tundido creó incentivos a urbanizadores a cambio de 15% de unidades asequibles, o un pago de 30.000 dólares por unidad al fondo fiduciario si el desarrollador decide no cumplir con ese porcentaje.

García-Roves reconoció que el programa estaba activo, pero admitió que el movimiento de construcciones se sintió “pausado” por el calendario electoral. También dejó claro un punto institucional. Un alcalde puede intentar modificar ordenanzas si el Concejo lo acompaña, lo que anticipa que este tema podría reabrirse en 2026 bajo Bryan Calvo.

En la entrevista, la alcaldesa interina conectó vivienda con juventud. Si los jóvenes no pueden vivir y entretenerse en Hialeah, se van. Mencionó el auge de espacios como Factory Town, capaz de atraer visitantes incluso de otros países, y proyectos de reconversión urbana cerca de Westland Mall para sumar restaurantes, vida nocturna y un entorno que se pueda pasear.

HIALEAH DSCN6802 Pleno del Ayuntamiento de Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Bajo fuego cruzado

García-Roves confesó que gobernar en campaña multiplicó obstáculos. “Las cosas buenas que yo quería hacer no me lo aprobaban porque no querían darme ese crédito”. Describió un Concejo atravesado por intereses y candidaturas, y eso explica parte del clima político de 2025. No solo se discutía qué hacer, sino quién se llevaba el mérito.

También habló de su esfuerzo por dejar una transición ordenada a alcalde electo Bryan Calvo y de la frustración por rumores: “De verdad que lo estoy ayudando aseguró. ¿Qué gano yo con tratar de hacerte daño? Lo único que resultaría es hacerle daño a la ciudad”. Y detalló acciones concretas para facilitar el relevo. Le hemos facilitado a Calvo un espacio de trabajo, laptop, reuniones con directores, e incluso adelantar procesos de contratación para que su nuevo equipo pudiera comenzar desde el primer día. Su visión, en esencia, fue institucional al reconocer que “la campaña se acaba, la ciudad se queda”.

Bryan Calvo 31DC-416F-B9F7-078E0D6345F7_1_105_c Bryan Calvo, alcalde electo de Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Bryan Calvo, el giro generacional y un Concejo renovado

El cierre de 2025 lo dictó el voto. En noviembre, Bryan Calvo, de 27 años, ganó la alcaldía con 52% y se convirtió en el alcalde más joven en la historia de Hialeah. La participación fue baja, pero el resultado fue contundente. Las promesas de reformas, reestructuración del departamento de agua, eliminación de pensiones políticas y un discurso de “cambio generacional real”, calaron en los votantes.

Como resulta de los escrutinios el Concejo se reconfiguró en dos tiempos. En noviembre, retuvieron sus escaños Melinda de la Vega y Luis Rodríguez. Por su parte, los Grupos 3 y 4 se definieron en segunda vuelta el 9 de diciembre, cuando Gelien Pérez y William Marrero ganaron sus asientos en una jornada de participación todavía menor.

Con esa fotografía, Hialeah entra a 2026 con un mapa político nuevo: el alcalde más joven de su historia, expectativas altas y temas viejos que no se dejan domesticar.

La carta en la gaveta

Cuando se le preguntó qué escribiría en una supuesta carta al alcalde entrante, imitando la tradición existente en la Casa Blanca, García-Roves volvió a lo esencial. “Le desearía suerte, le pediría buenas intenciones y le recordaría que Hialeah no es un tablero abstracto, sino un hogar. Lo digo desde lo personal, mis hijos y mi familia viven en Hialeah”. Y remató con una expectativa concreta, “que continúe el centro en tiempo real y que empuje cambios reales en el agua y con la modernización de la ciudad”.

Hialeah cerró 2025 con la sensación de haber vivido dos años en uno, donde celebración y conflicto, orgullo y desgaste, pasado y futuro, moldearon cada uno de sus 365 días.

La pregunta para 2026 no es si habrá presión para el gobierno que asume el próximo 12 de enero, seguramente la habrá, sino si el nuevo ciclo político logrará convertir las promesas en resultados. Especialmente en los dos campos donde la ciudad se juega su credibilidad cotidiana, el agua y la confianza pública.

