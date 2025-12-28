IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

El IRS está ofreciendo alivio a cualquier área designada por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos ( IRS , por sus siglas en inglés) anunció un aumento significativo en los límites de contribución a los principales planes de jubilación para el año fiscal 2026, una medida que ampliará el margen de ahorro de millones de trabajadores en el país.

De acuerdo con el anuncio, el límite de aportes anuales a los planes de jubilación 401(k) ( plan calificado de compensación diferida ) y 403(b) ( anualidad con refugio tributario ), así como a los planes gubernamentales 457 y al Plan de Ahorro para el Retiro del gobierno federal (Thrift Savings Plan), aumentará a 24,500 dólares en 2026, frente a los 23,500 dólares permitidos en 2025, según detalló el IRS en su aviso, publicado inicialmente el 13 de noviembre.

El organismo también confirmó un incremento en el límite de contribuciones a las Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), que pasará de 7,000 a 7,500 dólares anuales a partir del próximo año.

Más margen para quienes tienen 50 años o más

Uno de los ajustes más relevantes beneficia a los trabajadores de 50 años o más, quienes podrán realizar mayores aportes de recuperación. En el caso de las IRA, el monto adicional permitido subirá a 1,100 dólares, frente a los 1,000 dólares vigentes en 2025, como resultado de un ajuste anual por costo de vida contemplado en la Ley SECURE 2.0.

Para quienes participan en planes 401(k), 403(b), 457 y el Thrift Savings Plan, el límite de aportes de recuperación aumentará a 8,000 dólares, lo que eleva el total anual que pueden ahorrar estos trabajadores hasta 32,500 dólares en 2026.

Además, la legislación establece un beneficio adicional para los trabajadores de 60 a 63 años, quienes podrán realizar aportes de recuperación de hasta 11,250 dólares, un límite superior al del resto de los ahorradores mayores.

Deducciones y límites de ingresos

El IRS también actualizó los rangos de ingresos que determinan la elegibilidad para deducir contribuciones a las IRA tradicionales y para aportar a las IRA Roth.

En el caso de los contribuyentes solteros cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo, el rango de eliminación gradual de la deducción aumentará a entre 81,000 y 91,000 dólares. Para los matrimonios que declaran conjuntamente, cuando el cónyuge que aporta está cubierto por un plan laboral, el rango se ampliará a entre 129,000 y 149,000 dólares.

Asimismo, los límites de ingresos para contribuir a una IRA Roth se elevarán a entre 153,000 y 168,000 dólares para solteros y jefes de familia, y a entre 242,000 y 252,000 dólares para parejas casadas que presentan declaración conjunta.

Lisa Featherngill, directora nacional de patrimonio estratégico y asesoramiento empresarial de Comerica Wealth Management, señaló a Fox News que estos cambios “dan a las personas más margen para ahorrar, lo que es especialmente útil a medida que la jubilación se hace más larga y más costosa”.

El IRS precisó que los ajustes forman parte de las actualizaciones anuales por inflación y reiteró que los contribuyentes deben revisar su situación personal y fiscal para aprovechar al máximo los nuevos límites de ahorro disponibles a partir de 2026.

