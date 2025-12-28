domingo 28  de  diciembre 2025
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

El límite de aportes anuales a los planes 401(k) y 403(b), así como a planes gubernamentales 457 y al Plan de Ahorro para el Retiro, aumentará a $24,500 en 2026

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU. ARCHIVO
El IRS está ofreciendo alivio a cualquier área designada por la&nbsp;Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)

El IRS está ofreciendo alivio a cualquier área designada por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento significativo en los límites de contribución a los principales planes de jubilación para el año fiscal 2026, una medida que ampliará el margen de ahorro de millones de trabajadores en el país.

De acuerdo con el anuncio, el límite de aportes anuales a los planes de jubilación 401(k) (plan calificado de compensación diferida) y 403(b) (anualidad con refugio tributario), así como a los planes gubernamentales 457 y al Plan de Ahorro para el Retiro del gobierno federal (Thrift Savings Plan), aumentará a 24,500 dólares en 2026, frente a los 23,500 dólares permitidos en 2025, según detalló el IRS en su aviso, publicado inicialmente el 13 de noviembre.

Lee además
Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump
El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

El organismo también confirmó un incremento en el límite de contribuciones a las Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), que pasará de 7,000 a 7,500 dólares anuales a partir del próximo año.

Más margen para quienes tienen 50 años o más

Uno de los ajustes más relevantes beneficia a los trabajadores de 50 años o más, quienes podrán realizar mayores aportes de recuperación. En el caso de las IRA, el monto adicional permitido subirá a 1,100 dólares, frente a los 1,000 dólares vigentes en 2025, como resultado de un ajuste anual por costo de vida contemplado en la Ley SECURE 2.0.

Para quienes participan en planes 401(k), 403(b), 457 y el Thrift Savings Plan, el límite de aportes de recuperación aumentará a 8,000 dólares, lo que eleva el total anual que pueden ahorrar estos trabajadores hasta 32,500 dólares en 2026.

Además, la legislación establece un beneficio adicional para los trabajadores de 60 a 63 años, quienes podrán realizar aportes de recuperación de hasta 11,250 dólares, un límite superior al del resto de los ahorradores mayores.

Deducciones y límites de ingresos

El IRS también actualizó los rangos de ingresos que determinan la elegibilidad para deducir contribuciones a las IRA tradicionales y para aportar a las IRA Roth.

En el caso de los contribuyentes solteros cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo, el rango de eliminación gradual de la deducción aumentará a entre 81,000 y 91,000 dólares. Para los matrimonios que declaran conjuntamente, cuando el cónyuge que aporta está cubierto por un plan laboral, el rango se ampliará a entre 129,000 y 149,000 dólares.

Asimismo, los límites de ingresos para contribuir a una IRA Roth se elevarán a entre 153,000 y 168,000 dólares para solteros y jefes de familia, y a entre 242,000 y 252,000 dólares para parejas casadas que presentan declaración conjunta.

Lisa Featherngill, directora nacional de patrimonio estratégico y asesoramiento empresarial de Comerica Wealth Management, señaló a Fox News que estos cambios “dan a las personas más margen para ahorrar, lo que es especialmente útil a medida que la jubilación se hace más larga y más costosa”.

El IRS precisó que los ajustes forman parte de las actualizaciones anuales por inflación y reiteró que los contribuyentes deben revisar su situación personal y fiscal para aprovechar al máximo los nuevos límites de ahorro disponibles a partir de 2026.

FUENTE: Con información de Fox News / IRS

Temas
Te puede interesar

Trump se plantea que EEUU "quizás se ha convertido en la nueva ONU" fruto de los esfuerzos de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
OBITUARIO

Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

Venta de comestibles en puestos afuera del mercado municipal de Quinta Crespo en Caracas, Venezuela el 30 de septiembre de 2025.
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Venezuela cierra 2025 en un "umbral hiperinflacionario" y con desesperanza de futuro

Te puede interesar

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump