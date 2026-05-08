viernes 8  de  mayo 2026
Medida

EEUU revoca pasaportes a padres con deuda de manutención infantil mayor a los 2.500 dólares

Las revocaciones comenzaron este viernes, pero se están concentrando inicialmente en progenitores con grandes deudas acumuladas, de 100.000 dólares o más

Pasaporte de Estados Unidos

Pasaporte de Estados Unidos

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El Gobierno de Estados Unidos comenzó el proceso para revocar los pasaportes de sus ciudadanos que sean progenitores y deban más de 2.500 dólares de manutención infantil, con el objetivo de "apoyar a las familias estadounidenses y fortalecer el cumplimiento de las leyes" del país.

El Departamento de Estado instó a "cualquier estadounidense con una deuda de manutención infantil significativa" a hacer los pagos a las autoridades estatales pertinentes "ahora" para evitar la revocación de su pasaporte, según una notificación publicada el jueves a última hora.

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"La elegibilidad para un nuevo pasaporte solo se restablecerá después de que la deuda de manutención infantil se haya pagado" a la autoridad "y ese individuo no sea ya un moroso de acuerdo con los registros del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos)", con el que se está coordinando la agencia.

Enfoque a grandes deudas

Si los padres que adeudan esa pensión alimentaria ordenada por un tribunal se encuentran ya fuera de EEUU cuando se revoque su pasaporte, podrán solamente optar a obtener ese documento con una "validez limitada para su retorno directo" al país, agrega la nota.

Las revocaciones comenzaron este viernes, pero se están concentrando inicialmente en progenitores estadounidenses con grandes deudas acumuladas, de 100.000 dólares o más, que son en total unas 2.700 personas, de acuerdo con el canal Fox News, que cita datos del HHS.

La provisión que permite al Gobierno revocar pasaportes a padres que no pagan su manutención infantil está incluida en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, que otorga al secretario de Estado esa autoridad, pero la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se propone aplicarla de manera más exhaustiva.

FUENTE: Con información de EFE

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