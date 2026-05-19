Subsecretario de Estado de EEUU afirma que Bolivia se enfrenta a un "golpe de Estado"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau en Bolivia, el 8 de noviembre de 2025

WASHINGTON.- Bolivia se enfrenta a un intento de "golpe de Estado", declaró este martes el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ante las masivas protestas que buscan la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, a solo seis meses de haber asumido el cargo y tras recibir un país en bancarrota, heredado por el Movimiento Al Socialismo .

Según Landau, se trata de un "golpe" financiado "por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región" de América Latina.

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Durante su intervención en el Consejo de las Américas, un centro de análisis que celebra su asamblea anual en Washington, el funcionario sostuvo: "No puede ser que haya un proceso democrático en el que [Paz] fue elegido de forma aplastante por el pueblo boliviano hace menos de un año, y ahora tienes a manifestantes violentos bloqueando las calles".

Landau aseguró que había hablado poco antes con el presidente Paz.

"Creo que mirar a la región desde una lente de izquierda y derecha es un error hoy en día. La gran línea divisoria es entre los países que tienen instituciones que se enfrentan al crimen organizado y los países que son cómplices del crimen organizado", agregó.

"Estoy muy preocupado por Bolivia. Creo que todos deberíamos estar muy preocupados", alertó ante expertos de la región, empresarios e inversionistas.

Las fuerzas de seguridad de Bolivia informaron que más de un centenar de personas han sido detenidas en el marco de las fuertes protestas y huelgas que ocurren en el país y con las que miles de personas expresan su rechazo al gobierno del presidente Rodrigo Paz y la falta de políticas que contribuyan a paliar la crisis económica.

Aliado de Trump

Bolivia se convirtió en un nuevo aliado del Gobierno del presidente Donald Trump en América Latina con la llegada al poder de Rodrigo Paz, el 8 de noviembre de 2025.

Estados Unidos anunció en marzo un Escudo de las Américas, una alianza de seguridad, junto a 17 países de la región, entre ellos Bolivia, para enfrentarse a lo que considera la mayor amenaza del hemisferio.

Washington resucitó al mismo tiempo la denominada Doctrina Monroe, en alusión al presidente del mismo nombre que a mitad del siglo XIX declaró que ninguna potencia extranjera podía ser hegemónica en la región, excepto Estados Unidos.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que reclaman medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

Los manifestantes intentaron llegar al Palacio del Gobierno.

El gobierno acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de los disturbios.

FUENTE: Con información de AFP