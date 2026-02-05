EEUU y Rusia acuerdan restablecer contacto militar de alto nivel tras expiración del último acuerdo nuclear

Presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de EEUU, Donald Trump, en Alaskia.

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

WASHINGTON — Rusia y Estados Unidos acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel interrumpido poco antes de la invasión rusa de Ucrania , durante las negociaciones este jueves en Abu Dabi en las que Moscú y Kiev aprobaron un canje de prisioneros.

En 2022 el presidente estadounidense demócrata Joe Biden rompió casi todo contacto militar con Rusia pero su sucesor republicano Donald Trump restableció la comunicación con Moscú desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, con varias conversaciones y una cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin.

El acuerdo para restaurar el contacto militar llegó al final de dos días de negociación trilateral entre delegados de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dabi, en busca de una solución diplomática a la guerra en Ucrania.

También se anunció horas después de que expirara el tratado Nuevo START, el último acuerdo nuclear entre Moscú y Washington, lo que desató temores de una carrera armamentista global.

"Estados Unidos y la Federación Rusa acordaron hoy en Abu Dabi restablecer un diálogo militar de alto nivel", dijo el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado.

Añadió que "las partes continúan trabajando para una paz duradera".

"Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales", señaló.

Rusia no ha hecho comentarios sobre el anuncio.

Dos meses sin calefacción

Abu Dabi fue el escenario de la segunda ronda de negociaciones directas para intentar detener la guerra en Ucrania, el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir de sus casas y gran parte del este y sur del país devastados.

Durante las negociaciones, buena parte de la capital ucraniana seguía sin calefacción a raíz de sucesivos ataques rusos.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, más de 1.100 edificios residenciales de Kiev estarán sin calefacción, bajo temperaturas extremas, durante al menos dos meses porque "la central (térmica) sufrió daños críticos".

En la capital de Emiratos Árabes Unidos las partes acordaron "canjear 314 prisioneros", informó el emisario estadounidense Steve Witkoff.

"Felicidades. Su hijo ha sido liberado", fue el mensaje que recibió Ivan Roman del ejército ucraniano el jueves al mediodía. Contó que llevaba sin verlo desde 2022.

Olga Kurk Malayeva, de 26 años, también estaba sonriente. Después de "tres años y diez meses" por fin volvió a ver a su marido Ruslan, liberado en un lugar secreto de la región de Chernígov, en el norte.

"Estoy abrumada por la emoción", declaró la joven.

Witkoff calificó las negociaciones de "productivas", pero rebajó las expectativas diciendo que "queda mucho trabajo por hacer".

Kiev y Moscú también señalaron que el diálogo iba por buen camino pero omitieron decir si hubo progresos sobre el tema del territorio. Y no hay señales de que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones.

"No es fácil"

"Desde luego que no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo tan constructiva como sea posible", declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en rueda de prensa en Kiev. "Queremos resultados más rápidos".

Según el principal negociador de Kiev, Rustem Umerov, las delegaciones volverán a verse "en las próximas semanas".

Zelenski reconoció el miércoles al menos 55.000 bajas en el campo de batalla desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, una cifra inferior a muchas estimaciones independientes.

Rusia no ha revelado cuántos soldados han muerto en sus filas. La BBC y el medio independiente Mediazona, que siguen los obituarios y los anuncios de familiares, han encontrado los nombres de más de 160.000 militares rusos fallecidos en el conflicto.

El principal punto de fricción en las negociaciones es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania.

Moscú exige que Kiev retire sus tropas de extensas áreas del Donbás y quiere que la comunidad internacional reconozca que las tierras tomadas durante la invasión pertenecen a Rusia.

"Mantener la presión"

Kiev se niega a abandonar la región pero teme que Washington apoye la posición de Moscú.

El presidente estadounidense presiona a ambas partes para que negocien el fin de la guerra.

Zelenski considera crucial el papel de Washington. En una entrevista transmitida el miércoles por la televisión francesa dijo que "Putin solo le tiene miedo a Trump".

FUENTE: Con información de AFP