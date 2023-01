El futuro político de Biden mucho más oscuro ahora

El panorama político para Biden pasó a terreno más incierto, después de que el fiscal general Merrick Garland designara a un fiscal especial para investigar el manejo de documentos con sellos de "confidencialidad" y "ultrasecretos" por parte del presidente demócrata, cuando era vicepresidente en funciones durante el gobierno de Barack Obama, quien guarda absluto silencio..

Los demócratas admiten en público y en privado que el asombroso acontecimiento fue, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad no deseada en un momento inoportuno.

El techo de vidrio de Joe Biden

El hallazgo podría convertirse en la contrapartida del tema de los documentos en Mar-a-Lago y de la inaudita cacería contra el expresidente Trump.

El nombramiento de un fiscal especial genera incertidumbre legal sobre el actual presidente y podría revivir el debate entre los demócratas sobre un segundo mandato. Un grupo de legisladores y senadores rechaza la idea desde un principio.

“Nadie va a decir que esto es provechoso”, dijo James Carville, un veterano estratega demócrata. “Es bastante evidente que no es el caso”.

Mientras los demócratas retrocedían a una posición defensiva, los posibles rivales republicanos de Trump en 2024 reconocieron que la forma de la próxima carrera había cambiado.

Trump “es el hombre más afortunado en la política estadounidense”, dijo John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Trump y quien sopesa una precandidatura republicana a la Casa Blanca. “Esto debería ser descalificador para ambos”.

“En muchos frentes políticos, la promocionada campaña de Biden para 2024 es potencialmente vulnerable”, afirmó Norman Solomon, un demócrata progresista quien lidera la llamada campaña Don’t Run Joe (No te nomines, Joe), que ya transmite anuncios televisivos contra Biden en estados clave. “Los demócratas y el país en su conjunto estarían mucho mejor este año y el próximo si no se nomina para la Presidencia”.

Nombran a fiscal especial para investigar

El inquilino de la Casa Blanca, de 80 años y visiblemente deteriorado física y mentalmente, indicó que planea buscar un segundo mandato, pero todavía tiene que tomar una decisión final. Sus aliados creen que es probable que haga un anuncio formal después de finales de marzo.

Hasta ahora, al menos, ningún demócrata de alto perfil parece dispuesto a presentarse a las primarias presidenciales. En privado, sin embargo, algunos funcionarios demócratas creen que la nueva investigación federal puede ayudar a motivar a un precandidato rival.

Uno de los posibles retadores de Biden, el senador socialista de Vermont Bernie Sanders, comentó que tomaría una decisión sobre sus intenciones de 2024 “en el momento apropiado”. Nina Turner, quien presidió la campaña presidencial de Sanders en 2020, dijo después del anuncio del jueves que espera que un “progresista (socialista)” presente un desafío en las primarias contra Biden en 2024.

“El pueblo estadounidense ciertamente merece mejores opciones —republicanas y demócratas—”, agregó Turner, quien aplaudió la decisión del gobierno de revisar el manejo de documentos con sellos de confidencialidad por parte de Biden de la misma manera que se investiga a Trump.

El nombramiento de Garland de un fiscal especial siguió al reconocimiento de Biden el jueves por la mañana de que documentos con sellos de confidencialidad de su época como vicepresidente del presidente Barack Obama fueron encontrados en el garaje de su casa de Delaware y en su biblioteca personal, además de documentos ya descubiertos en un armario cerrado en una oficina que usó después de dejar la Casa Blanca.

Garland dijo que los abogados de Biden informaron al Departamento de Justicia el jueves por la mañana sobre el descubrimiento de documentos secretos en la casa de Biden, después de que los agentes del FBI recuperaran otros documentos del garaje en diciembre.

“Mi Corvette está en un garaje cerrado”

Al hablar con periodistas el jueves, Biden aseguró que cooperaba “con la revisión del Departamento de Justicia”.

“La gente sabe que me tomo en serio los documentos con sellos de confidencialidad y el material secreto”, agregó Biden. “Mi Corvette está en un garaje cerrado”, agregó.

Durante una entrevista con Mark Levin, presentador de radio conservador el jueves por la noche, Trump dijo que “cuando todos estos documentos comenzaron a salir y Biden los tenía, realmente cambió la complexión y la intensidad que me mostraban porque, ya sabes, lo que ellos hicieron es… yo no digo mucho peor, yo no hice nada malo, lo que ellos hicieron no está bien. Está mal”.

Algunos demócratas tenían la esperanza, pero no la certeza, de que los votantes calificaron el escándalo sobre Biden de un error irresponsable. Así ha sido la gestión de Biden, irresponsable en casi todos los frentes.

Desde el abuso de poder con decenas de órdenes ejecutivas y la imposición masiva y obligatoria de vacunas por encima de su poder legal hasta la retirada caótica de Afganistán con el saldo de 13 soldados estadounidenses muertos por un atentado; la peor inflación en cinco décadas causada por sus políticas económicas contra las petroleras estadounidenses, la estimulación a la guerra en Ucrania con un saldo altamente cuestionable en vidas humanas y consecuencias económicas catastróficas para Europa y la destrucción de Ucrania, la frontera sur abierta durante dos años con la peor invasión de inmigrantes en toda la historia, y así una [extensa lista de desaciertos].

El hostigamiento a Trump

Bolton, un feroz crítico de Trump, pronosticó que las significativas diferencias legales entre los dos casos “se perderían en la niebla”. Ahora, le resulta difícil creer que Trump pueda ser procesado por los documentos de Mar-a-Lago independientemente de las circunstancias.

Los documentos de Trump se suman a la nube creada por los demócratas para desacreditar al expresidente e inhabilitarlo políticamente por su candidatura a las elecciones de 2024.

El mayor escándalo sobre la desaparición de miles de mensajes y comunicaciones clasificadas llevada a cabo por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton sigue impune. Al parecer, la izquierda cuenta con un gran poder dentro de la Justicia en este país para librarse de condenas. Así continúa también sin una resolución las -supuestamente investigaciones contra el hijo de Joe Biden- que desde hace más de tres años dicen realizar el FBI y el Departamento de Justicia.

Hasta el momento, todo lo relacionado a corrupción, seguridad nacional y otros temas que involucran a los demócratas e incluso a la presidencia de Biden quedan flotando en el tiempo, sin ninguna mención de los grandes medios de izquierda estadounidenses.

Durante su mandato de cuatro años, Trump se enfrentó a un fuego desmesurado, hostil y muy poco ético de la prensa izquierdista en EEUU que lanzó sin tregua una y otra campaña contra el hombre que reveló verdades ocultas del llamado Estado Profundo, un poder encubierto de una élite que gobierna en las sombras.

Arrancan investigaciones contra familia Biden y FBI

En uno de sus primeros pasos, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó una comisión para investigar a fiscales federales, agencias vinculadas al IRS y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para indagar sobre posibles implicaciones en hechos y acontecimientos que contravienen las leyes del país y la Constitución.

Los republicanos se proponen indagar mediante pesquisas los motivos alegados para abrir numerosas investigaciones contra el expresidente Donald Trump, que los demócratas promovieron en un claro intento de impedir su candidatura a la Casa Blanca en 2024 e inhabilitarlo políticamente.

El Departamento de Justicia y la Policía Federal "han sido instrumentalizados por la administración Biden contra la oposición conservadora, en particular durante el registro -sin precedentes- de la casa del presidente Trump", declaró la congresista Elise Stefanik, refiriéndose al allanamiento en agosto del domicilio del exmandatario y su familia en Florida por agentes del FBI, quienes permanecieron casi 9 horas dentro de la residencia.

En la cartera de objetivos se encuentra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, quien supuestamente enfrenta una investigación del FBI y del Departamento de Justicia sobre vínculos de corrupción con altos riesgos para la seguridad nacional de EEUU. Según fuentes consultadas por The New York Post, la pesquisa lleva más de tres años en curso, sin ningún informe conclusivo.

“Ahora que los demócratas no tienen control unipartidista en Washington, llegará la supervisión y la rendición de cuentas”, declaró el representante republicano James Comer, titular de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

La comisión envió cartas al Departamento del Tesoro en las que pidió información sobre transacciones financieras por parte de miembros de la familia Biden, que fueron reportadas como "sospechosas".

La comisión también solicitó testimonios de varios exejecutivos de Twitter involucrados en la censura a un reportaje de The New York Post en octubre de 2020 sobre Hunter Biden, el hijo menor del presidente, que exponía directamente al entonces candidato presidencial Joe Biden a un escrutinio de las agencias de inteligencia, antes de las elecciones de noviembre. Biden, presuntamente, recibió protección y beneficios para evitar acusaciones y un connotado escándalo.

Un nuevo capítulo sobre el inquilino de la Casa Blanca se abrió tras el hallazgo de tres lotes de documentos clasificados y ultrasecretos del gobierno Obama-Biden ocultos bajo llave en lugares diferentes, incluso en el garaje de una de las residencias del mandatario en Delaware. Biden dijo estar “sorprendido por el descubrimiento de los informes clasificados”, lo que abre muchas interrogantes y sospechas.

Josh Schwerin, un estratega demócrata, describió el acontecimiento más reciente sobre Joe Biden como “ciertamente no ideal”.

“Creo que todos desearían que esto no hubiera sucedido, incluido el presidente”, admitió.

FUENTE: Con información de AFP y AP