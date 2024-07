El Partido Demócrata discute dudas sobre candidatura de Biden en reunión privada

El Presidente Joe Biden desembarca del Air Force One al llegar a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Delaware en New Castle, Delaware, el 5 de julio de 2024, mientras viaja a su casa en Wilmington, Delaware.

Fuentes próximas han confirmado tanto al 'New York Times' como al portal de noticias Axios este encuentro, del que no se esperan declaraciones posteriores y que tiene lugar después de que hasta cinco congresistas demócratas han declarado ya públicamente que Biden no está preparado para la reelección, visto su errático comportamiento en el debate contra su rival republicano y expresidente del país, Donald Trump, celebrado la semana pasada en Atlanta.