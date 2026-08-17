El Pentágono anuncia millonario contrato para acelerar la producción de misiles Tomahawk

Lanzamiento de un misil Tomahawk en nueva ola de ataques de Estados Unidos contra Irán

WASHINGTON — El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este lunes una millonaria inversión para la producción de armamento. Se trata de un contrato de 22.900 millones de dólares con la empresa armamentística Raytheon para acelerar la producción del misil Tomahawk, en el marco de los intentos de reforzar la Armada estadounidense.

"El Departamento pidió a la industria que amplíe la producción de municiones y Raytheon ha respondido a esa llamada. Esta adjudicación para los Tomahawk aumenta nuestra capacidad para equipar a las Fuerzas Conjuntas, garantizando que nuestros combatientes se enfrenten a una lucha en igualdad de condiciones", declaró el subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento, Michael P. Duffey.

Con este contrato, el Ejército estadounidense busca desarrollar una capacidad crítica de ataque de largo alcance con la que hacer frente a amenazas modernas. "Garantizar que nuestras fuerzas navales y conjuntas dispongan del poder de fuego letal que necesitan para disuadir la agresión y proteger el territorio nacional es una prioridad absoluta", afirmó por su lado el secretario interino de la Armada, Hung Cao, quien calificó de "histórica" la inversión anunciada.

"Acelerará la entrega de misiles Tomahawk a nuestros combatientes a una velocidad sin precedentes", afirmó Cao. Precisamente el equipamiento de las fuerzas navales estadounidenses fue motivo de choque con el anterior secretario de la Armada de Estados Unidos, John C. Phelan, quien dimitió el pasado abril en pleno bloqueo naval norteamericano en el estrecho de Ormuz.

Washington con este volumen de contrato quiere dar a sus socios industriales la estabilidad y predictibilidad para "ampliar sus plantillas, aumentar el ritmo de producción y reforzar las cadenas de suministro".

Auditar entidades extranjeras

El Departamento de Guerra notificó este lunes a 30 instituciones académicas estadounidenses que deben empezar a auditar sus colaboraciones con determinadas entidades extranjeras, en especial aquellas vinculadas a China, para proteger avances tecnológicos "críticos" de estos centros que suelen cooperar con el Pentágono.

El Departamento de Guerra ordenó iniciar estas "revisiones inmediatas y exhaustivas" de las colaboraciones "académicas, financieras y de investigación con entidades extranjeras" señaladas por la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) aprobada en 2019. Iniciar estas "revisiones inmediatas y exhaustivas" de las colaboraciones "académicas, financieras y de investigación con entidades extranjeras que suscitan preocupación".

La cartera que dirige el secretario Pete Hegseth añade, además, a la lista de proyectos de cooperación a analizar a aquellos que se realicen con "organizaciones asociadas a Institutos Confucio que han cambiado de nombre o imagen", según se indica en un comunicado publicado este lunes.

El Instituto Confucio es una entidad de enseñanza y promoción de la lengua y cultura chinas en centros académicos extranjeros, financiada y gestionada por organismos vinculados al Ministerio de Educación chino.

Proteger propiedad estadounidense

"Esta medida, llevada a cabo por la oficina del subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, tiene como objetivo proteger las inversiones en investigación financiadas por los contribuyentes estadounidenses frente a la transferencia no autorizada de tecnología, el robo de propiedad intelectual y la explotación por parte de adversarios", añade el texto.

Con estas auditorías, "el Departamento de Guerra podrá anticiparse mejor a las amenazas emergentes, adaptarse a las tácticas cambiantes de los adversarios y mantener la posición de Estados Unidos como líder mundial en innovación".

El objetivo, según se explica en la nota, es construir "un ecosistema de investigación sólido" para proteger "los descubrimientos críticos frente a cualquier explotación indebida".

El Pentágono lleva a cabo esta iniciativa en colaboración con socios del Congreso "sobre el Partido Comunista Chino" para construir "un ecosistema de investigación sólido" que proteja "los descubrimientos críticos frente a cualquier explotación indebida".

"Las universidades son socios fundamentales en la ejecución de una amplia gama de programas de investigación del Departamento de Guerra; por ello, el Departamento debe garantizar que nuestras inversiones en investigación estén bien protegidas frente a la explotación extranjera", afirmó en el comunicado el secretario adjunto de Guerra para Ciencia y Tecnología, Joseph Jewell.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press