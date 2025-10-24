sábado 25  de  octubre 2025
Negociaciones

Emisario económico de Putin llega a EEUU para conversaciones tras sanciones a compañías petroleras

Kiril Dmitriev dijo a los medios que transmitiría la posición de Rusia sobre la guerra en Ucrania en conversaciones con funcionarios de la administración Trump

Un hombre se encuentra en una estación de servicio de la gigante energética rusa Lukoil en Sofía el 23 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El principal negociador económico de Rusia, Kiril Dmitriev, llegó este viernes a Estados Unidos para mantener conversaciones con autoridades norteamericanas, dos días después de que Washington impusiera sanciones a las dos mayores compañías petroleras rusas.

"Llegué a Estados Unidos para continuar el diálogo EEUU-Rusia, una visita planeada hace tiempo a partir de una invitación de la parte estadounidense", declaró Dmitriev en X.

La visita ocurre en medio de la decepción estadounidense por la negativa del presidente ruso Vladimir Putin a aceptar un alto el fuego en la guerra con Ucrania, que está cerca de cumplir cuatro años desde su inicio.

A comienzos de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump descartó conversaciones que había programado con Putin en Budapest, argumentando que no quería "desperdiciar" una reunión.

Dmitriev dijo a las agencias rusas de noticias que transmitiría la posición de Rusia sobre la guerra en Ucrania en conversaciones con funcionarios de la administración Trump.

"Ucrania, desgraciadamente, está interrumpiendo el diálogo necesario, y lo está haciendo a petición de los británicos, de los europeos, que desean que el conflicto continúe", dijo, según cita de la agencia TASS.

Cese al fuego

Rusia ha rechazado los planes de cese al fuego.

Refiriéndose a la última tanda de sanciones contra las petroleras Lukoil y Rosneft, Dmitriev —exbanquero de Goldman Sachs y graduado de la Universidad de Stanford— afirmó que estas medidas afectarán a Estados Unidos al provocar un aumento en los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses.

"El potencial para una cooperación con Rusia sigue ahí, pero solo si los intereses rusos son tratados con respeto", añadió.

Las últimas sanciones tuvieron como objetivo a Rosneft y Lukoil, dos compañías que representan más de la mitad de la producción petrolera de Rusia, con el fin de afectar su economía y presionarla para que detenga la guerra contra Ucrania.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

