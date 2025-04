Entra en vigor actualización de USCIS que reconoce solo dos géneros biológicos

"Existen solo dos sexos – masculino y femenino", afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, citada en un comunicado de prensa.

La funcionaria expresó su respaldo a la decisión de Trump de poner fin a las políticas "woke" impulsadas por su antecesor, el demócrata Joe Biden. "El presidente Trump le prometió al pueblo estadounidense una revolución de sentido común, y esto incluye asegurar que la política del gobierno de EEUU refleje una simple realidad biológica", expresó.

Nueva guía del USCIS

Asimismo, afirmó que "administrar apropiadamente" el sistema de inmigración del país es un asunto de seguridad nacional. "No un lugar para promover y consentir una ideología que perjudica a los niños y les roba a las mujeres reales su dignidad, seguridad y bienestar", agregó.

La modificación, que entró en vigencia este miércoles, se encuentra contenida en los volúmenes 1, 11 y 12 del Manual de Políticas de USCIS. Desde esta fecha, las solicitudes de beneficios pendientes o presentadas en o después del 2 de abril deben ajustarse a estas guías que, aclara el ente, "son determinantes y sustituyen cualquier guía previa relacionada".

Bajo este manual, el USCIS considera que el sexo de una persona es el que está generalmente evidenciado en el certificado de nacimiento expedido al momento del nacimiento o cercano al momento del nacimiento. "Si el certificado de nacimiento expedido al momento del nacimiento o cercano al momento del nacimiento indica un sexo distinto a masculino o femenino, USCIS basará la determinación de sexo en evidencia secundaria", agrega el comunicado.

Advertencia

Pese a que señala que el servicio de inmigración no denegará beneficios únicamente porque el solicitante no indicó correctamente su sexo, resalta que el USCIS "no emite documentos con un campo de sexo en blanco, ni documentos con un sexo diferente al sexo que generalmente se evidencia en un certificado de nacimiento emitido al momento del nacimiento (o en un momento cercano al nacimiento)".

"Por lo tanto, si un solicitante de beneficios no indica su sexo o indica un sexo diferente al sexo en su certificado de nacimiento emitido al momento del nacimiento (o emitido en un momento cercano al momento del nacimiento), puede causar demoras en la adjudicación", advierte la oficina migratoria.

FUENTE: Con información de comunicado de prensa