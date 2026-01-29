American Airlines se declara lista para reanudar vuelos a Venezuela

WASHINGTON - American Airlines anunció este jueves que está lista para reanudar los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela , luego de casi siete años de suspensión, a la espera de recibir el visto bueno de la administración del presidente Donald Trump para comenzar nuevamente sus operaciones hacia el país suramericano.

En un comunicado, la aerolínea recordó que mantiene una trayectoria de más de tres décadas conectando a Venezuela con Estados Unidos.

“Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con EEUU y estamos listos para reanudar esa increíble relación”, afirmó el consejero delegado de la compañía, Nat Pieper.

"Reapertura del espacio aéreo"

El anuncio se produce luego de que el presidente Donald Trump informara este que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a los vuelos comerciales, tras sostener una conversación con la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez. Según indicó el mandatario, la medida permitirá que ciudadanos estadounidenses puedan viajar próximamente a Venezuela con garantías de seguridad.

Las conexiones aéreas entre ambos países permanecían prácticamente suspendidas desde noviembre de 2019, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una advertencia que llevó a las aerolíneas a interrumpir sus operaciones hacia Caracas. Esa restricción fue renovada en varias oportunidades y se mantuvo vigente hasta los recientes cambios políticos en el país.

Trump destacó que las relaciones con el mandato interino en funciones han sido positivas y señaló que grandes compañías petroleras estadounidenses ya se encuentran evaluando oportunidades en Venezuela. Según el mandatario, este proceso permitirá generar beneficios económicos tanto para Venezuela como para Estados Unidos.

Tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcotráfico, Washington estableció un esquema de control sobre los ingresos del crudo venezolano, cuyos recursos son transferidos al régimen interino bajo un sistema de monitoreo.

La eventual reanudación de los vuelos comerciales marcaría un paso relevante en la normalización gradual de los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela, con impacto directo en la conectividad, el comercio y la movilidad de la comunidad venezolana en el exterior.

FUENTE: Con información de EFE/AFP