miércoles 11  de  noviembre 2026
JUSTICIA

Estados Unidos imputa a tres agentes iraníes por conspirar contra una base militar en Reino Unido

El fiscal general Todd Blanche advirtió que el gobierno estadounidense procesará con todo el peso de la ley a cualquier individuo involucrado en complots terroristas

El fiscal general interino Todd Blanche.

El fiscal general interino Todd Blanche.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

NUEVA YORK.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra tres hombres identificados como agentes iraníes por su implicación en una trama contra la base aérea de Fairford, una instalación militar en el suroeste de Inglaterra utilizada por las fuerzas armadas estadounidense.

Los imputados fueron identificados como Mohamad Baqer Saad Daud al Saadi, Mohsen Mohajeri y Mohamad Ali al Hasani.

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De acuerdo con el expediente judicial, la operación salió a la luz tras la alerta emitida por un agricultor local, quien notificó a las autoridades británicas sobre movimientos sospechosos de furgonetas blancas cerca del recinto militar.

Según la acusación formal, Al Hasani ordenó el traslado hacia la base de vehículos equipados con barriles de combustible y metralla metálica para simular la operación de distribuidores comerciales.

Asimismo, la Fiscalía precisó que los acusados actuaban en apoyo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y de la milicia proiraní Kataeb Hezbolá.

El fiscal general Todd Blanche advirtió que el gobierno estadounidense procesará con todo el peso de la ley a cualquier individuo involucrado en complots terroristas que pongan en riesgo a efectivos e instalaciones militares de Estados Unidos, un incidente que provocó además el retiro preventivo de bombarderos B-1 desplegados en la zona.

FUENTE: Con información de AFP

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